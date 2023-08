Auch diesen Sommer heißt es auf Sat.1: Zurück in die Vergangenheit! Im Rahmen eines nostalgischen TV-Programms gibt es bereits zum zweiten Mal die Kult-Show-Wochen. Teil davon sind drei neue Folgen der Gameshow „Jeopardy!“.

Was ihr zur Ausstrahlung wissen müsst, sowie weitere Infos zur Show findet ihr hier im Überblick.

Wann läuft „Jeopardy!“ auf Sat.1?

Drei neue Folgen der Sendung „Jeopardy!“ werden im Rahmen der Sat.1 Kult-Show-Wochen ausgestrahlt. Am Mittwoch, 09.08.2023, um 20:15 Uhr liefern sich die Kandidaten das erste Rätsel-Duell gegen die große „Jeopardy!“-Wand. Die zwei weiteren Folgen gibt es in den darauffolgenden Wochen zur gleichen Zeit zu sehen.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Mittwoch, 09.08.2023, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 16.08.2023, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 23.08.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Jeopardy!“ im Stream auf Joyn?

Neben der Ausstrahlung auf Sat.1 werden die neuen Folgen von „Jeopardy!“ auch im Stream auf Joyn verfügbar sein. Vermutlich könnt ihr die Sendung dort außerdem im Nachhinein streamen.

Worum geht es in der Gameshow?

Bei „Jeopardy!“ geht es nicht darum, Antworten auf Fragen zu finden. Stattdessen müssen die Kandidaten passende Fragen zu vorgegebenen Antworten formulieren. Gespielt wird an einer Rate-Wand, die in verschiedene Kategorien und Wissensgebiete unterteilt ist. Jede Kategorie ist nochmal aufgeteilt in verschiedene Geldbeträge. Sowohl Kategorie als auch der Geldbetrag können von den Kandidaten frei gewählt werden – doch mit dem Geldbetrag erhöht sich natürlich auch der Schwierigkeitsgrad. Bei falschen Antworten wird der ausgewählte Betrag vom Spielkonto abgezogen. Dadurch können Teilnehmer auch ins Minus geraten. Nur wessen Spielkonto am Ende einen positiven Betrag aufweist, kommt ins Finale. Dabei ist es egal, ob es nur ein oder mehrere Kandidaten schaffen – das Finale kann immer gespielt werden.

Das ist die Moderatorin von „Jeopardy!“

Für die Neuauflage von „Jeopardy!“ hat Sat.1 eine neue Moderatorin engagiert. Ruth Moschner wird in die Fußstapfen von Frank Elstner, Gerriet Danz und Joachim Llambi treten, die die Show vor ihr bereits moderiert haben. Sie selbst hat ebenfalls schon zahlreiche Sendungen präsentiert und ist unter anderem jahrelanges Mitglied des Rateteams bei „The Masked Singer“.

Das sind die Sat.1 Kult-Show-Wochen