Jenny Elvers gehört zu jenen Promis, die aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken sind. Die Schauspielerin und Moderatorin spielte in zahlreichen deutschen Filmen und Serien mit und wagte sich schon mehrmals an Reality-Shows. Unter anderem gewann sie die erste Staffel „Promi Big Brother“. Doch auch durch ihre Beziehungen geriet sie hin und wieder in die Schlagzeilen – unter anderem wegen der zu Ex-Partner Alex Jolig. Auf ihn trifft sie nun bei ihrer Teilnahme an „Prominent getrennt“ 2022 wieder.

Doch wie tickt der Reality-Star privat? Hat Jenny Elvers aktuell einen Freund? Alter, Wohnort, Kinder – alle Infos gibt es hier in ihrem Porträt im Überblick.

Jenny Elvers im Steckbrief: Alter, Kinder, Wohnort, Instagram

Alle Infos zu Jenny Elvers auf einen Blick:

Name : Jenny Elvers

: Jenny Elvers Geburtstag : 11. Mai 1972

: 11. Mai 1972 Alter : 49

: 49 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Amelinghausen (Lüneburg)

: Amelinghausen (Lüneburg) Wohnort : Lüneburger Heide und Berlin

: Lüneburger Heide und Berlin Größe : 1,75 m

: 1,75 m Beruf : Schauspielerin, Moderatorin, Reality-Star

: Schauspielerin, Moderatorin, Reality-Star Beziehungsstatus : geschieden und Single

: geschieden und Single Kinder : Sohn Paul

: Sohn Paul Instagram: jenny_elvers

Jenny Elvers: Früher Heidekönigin, heute Reality-Star

Mit 17 Jahren fiel für Jenny Elvers der Startschuss für ihre spätere Karriere im Showgeschäft. Damals wurde sie in ihrer Heimat zur Heidekönigin gekürt. Es folgten Modeljobs und Auftritte in Japan und der Wunsch, Schauspielerin zu werden. 1993 schloss sie ihr Schauspielstudium in Hamburg erfolgreich ab und machte sie einen Namen durch Rollen in „Otto - Die Serie“, „Männerpension“ oder „Nikola“.

Jenny Elvers: Biografie und Thema Alkoholsucht

Doch nicht immer lief es für Jenny Elvers rosig. In ihrer 2018 veröffentlichten Autobiografie „Wackeljahre – Mein Leben zwischen Glamour und Absturz“ spricht sie schonungslos ehrlich über ihre Alkoholsucht. Diese war 2012 in einem Interview bei „DAS“ im NDR nicht mehr zu vertuschen. Ihr damaliger Mann machte ihr Alkoholproblem einen Tag nach der Sendung öffentlich. Ihre Rettung und ein Weg raus aus der Sucht war der Entzug in der „Betty Ford Klinik“ in Bad Brückenau. Mit ihrer Alkoholabhängigkeit ging die Schauspielerin schon immer sehr offen um. Rückfällig sei sie nicht mehr geworden. Nach einer Therapie, Trennung von ihrem Ex-Mann und einer Auszeit in Spanien konnte sie neuen Mut fassen uns steht seit 2014 wieder regelmäßig vor der Kamera.

Jenny Elvers: Von „Promi Big Brother“ bis „Dschungelcamp“

Nach einem Rückzug aus der Öffentlichkeit startete Jenny Elvers in der ersten Staffel von „Promi Big Brother“ auf Sat.1 durch und konnte zeigen, dass es ihr wieder gut geht. Mit mehr als 70 Prozent der Stimmen wurde sie zur Gewinnerin 2013 gewählt. Auch an der Mutter aller Trash-Formate nahm die 49-Jährige teil: 2016 zog Jenny Elvers ins „Dschungelcamp“ von RTL. 2021 war die Schauspielerin unter anderem in „Prominent und obdachlos“ sowie „Die Herzblut-Aufgabe – Promis in der Pflege“ zu sehen.

Jenny Elvers nimmt an „Prominent getrennt“ 2022 teil

Prominent getrennt“ teil. In der „Villa der Verflossenen“ müssen die ehemaligen Partner wieder als Team zusammenarbeiten. Auch Jenny Elvers gehört zu den Teilnehmern, die versuchen 100.000 Euro zu erkämpfen. Dieser Aufgabe stellt sie sich gemeinsam Entliebt, wieder vergeben, in Feindschaft oder Freundschaft verbunden: Acht prominente Ex-Paare nehmen an der RTL-Show „“ teil. In der „Villa der Verflossenen“ müssen die ehemaligen Partner wieder als Team zusammenarbeiten. Auchgehört zu den Teilnehmern, die versuchen 100.000 Euro zu erkämpfen. Dieser Aufgabe stellt sie sich gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Alex Jolig . Als Grund für ihre Teilnahme gibt sie an, dass sie mit ihm „über die Vergangenheit sprechen und auch unangenehme Punkte thematisieren“ will. Schon bald wird sich zeigen, wie sich die beiden schlagen werden.

Jenny Elvers und Alex Jolig: Beziehung in Vergangenheit

Seit langer Zeit sind Jenny Elvers und Alex Jolig mittlerweile Ex-Partner. Doch wie begann ihre Beziehung eigentlich? Im Jahr 2000 gingen die beiden eine Liebesgeschichte ein – kurz nach Alex’ Teilnahme an der ersten Staffel von „Big Brother“. Er sorgte in der Sendung für den ersten Sex im Live-Fernsehen. Nach einem Auszug aus dem TV-Container lernte er Jenny Elvers kennen, die damals noch in einer Beziehung mit Schauspieler Heiner Lauterbach war. Das Paar war etwa ein halbes Jahr zusammen und sorgte für einige Schlagzeilen: Jenny Elvers wurde schwanger – und Single. Die Schauspielerin hatte aus der Zeitung von ihrer endgültigen Trennung erfahren, woraufhin eine mediale Schlammschlacht und ein Gerichtsprozess folgten.

Jenny Elvers: Sohn Paul Elvers

Sohn Paul Elvers hervor. Seit einigen Jahren haben sein Vater und dessen Frau Britt offenbar wieder mehr Kontakt zu ihm und Jenny Elvers. Trotz noch offenem Klärungsbedarf sind sie heute freundschaftlich miteinander verbunden. Wie stark die Beziehung zu ihrem 20-jährigen Sohn ist, verdeutlicht die Schauspielerin regelmäßig in Interviews oder in den sozialen Netzwerken. Paul Elvers arbeitet unter anderem als Model und war 2021 als Aus der kurzen Beziehung von Jenny Elvers und Alex Jolig ginghervor. Seit einigen Jahren haben sein Vater und dessen Frau Britt offenbar wieder mehr Kontakt zu ihm und Jenny Elvers. Trotz noch offenem Klärungsbedarf sind sie heute freundschaftlich miteinander verbunden. Wie stark die Beziehung zu ihrem 20-jährigen Sohn ist, verdeutlicht die Schauspielerin regelmäßig in Interviews oder in den sozialen Netzwerken. Paul Elvers arbeitet unter anderem als Model und war 2021 als Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Hat Jenny Elvers einen neuen Freund?

Zu ihren Ex-Partnern zählt Jenny Elvers mehrere Männer, die in der Öffentlichkeit stehen. Unter anderem war die Moderatorin mit Schauspieler Heiner Lauterbach und Musiker Farin Urlaub liiert. 2004 hatte sie ihren Manager Goetz Elbertzhagen geheiratet. Die Ehe der beiden hielt bis 2014. Zuletzt war die 49-Jährige mit Simon Lorinser zusammen. Die beiden trennten sich 2019. Über eine neue Beziehung ist derzeit nichts öffentlich bekannt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass Jenny Elvers aktuell Single ist.