Die Schauspielerin Jana Pallaske zieht mit ihrem Freund Sascha Girndt ins „Sommerhaus der Stars“ 2021. Obwohl es in den vergangenen Staffeln der Show immer wieder Nachzügler gab, ist die Überraschung groß, als Jana und ihr Partner in Bocholt auftauchen. Beide sind äußerst spirituell. Vor einiger Zeit gab sich die Kandidatin selbst den Namen JediYess – eine Herleitung von „Jedi-Ritter“ und dem weiblichen Ende „-ess“.

Wer ist Jana Pallaske eigentlich? Welche Krankheit hat sie? In welchen Filmen hat sie schon mitgewirkt? Alter, Instagram und Co. – alle Infos zur Kandidatin im Porträt.

Jana Pallaske Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Jana Pallaske auf einen Blick:

Name: Jana Pallaske

Jana Pallaske Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Geburtstag: 20.05.1979

20.05.1979 Alter: 42

42 Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Berlin

Berlin Staatsangehörigkeit: Bundesrepublik Deutschland

Bundesrepublik Deutschland Größe: 168 cm

168 cm Partner: Sascha Girndt

Sascha Girndt Instagram: jana_jediyess_pallaske

Jana Pallaske Filme: „Fack ju Göthe“, „Inglourious Basterds“

In Berlin-Treptow kam Jana Pallaske 1979 auf die Welt. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen genoss sie keine klassische Schauspielausbildung. Kurz vor dem Abitur beschloss sie, die Schule abzubrechen und ihr Glück beim Film zu versuchen – und das mit Erfolg. Im Alter von 21 Jahren bekam sie ihre erste Hauptrolle im Film „alaska.de“. Danach ergatterte sie Rollen in TV- und Kinofilmen wie „Engel und Joe“, Polly Blue Eys“, „Berlin am Meer“ und viele mehr.

Im Jahr 2009 übernahm sie auch eine Rolle in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ mit Till Schweiger und Brad Pitt. Außerdem drehte sie Komödien wie „Männerherzen“, „12 Meter ohne Kopf“ und ab 2013 war sie in der mehrteiligen Komödie „Fack Ju Göhte“ mit Elyas M’Barek zu sehen.

Jana Pallaske und Freund Sascha Girndt

In der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ 2021 präsentiert die Schauspielerin das erste Mal ihren Partner im TV. Laut RTL haben sich Jana Pallaske und Sascha Girndt 2018 auf einem Retreat kennengelernt. Sascha Girndt ist 44 Jahre alt und ist auch in der Filmbrache als Head Stunt Rigger tätig. Er dreht oft in Indien in der Bollywood-Hochburg Mumbai. Zudem war er in Hollywood-Filmen wie „Die Tribute von Panem – Mockingjay“, „Cloud Atlas“ und „The First Avenger: Civil War“ für die Stunts zuständig.

Im „Sommerhaus“ zeigt das Paar vor allem ihr spirituelles und unkonventionelles Beziehungskonzept. Die Schauspielerin lebt schon seit längerem in einem Baumhaus auf einer Dschungel-Insel in Asien und sieht sich selbst als „Naturwesen“. Auch Partner Sascha Girndt soll RTL zufolge ein naturverbundener Mensch sein. Das Paar führt größtenteils eine Fernbeziehung. Trotz der räumlichen Distanz fühlen Jana und Sascha eine starke Verbindung und führen ihre Beziehung nach dem Motto, dass Freiheit und Tiefe in einer Beziehung keinen Widerspruch darstellen.

Jana Pallaske und Freund Sascha Girndt nehmen an „Das Sommerhaus der Stars“ 2021 teil.

© Foto: RTL

Hat Jana Pallaske Kinder?

Jana Pallaske hat keine Kinder. Doch viele Fans fragen sich, ob es in Janas freiem und unkonventionellen Leben überhaupt Platz für Kinder gäbe? Vor einigen Jahren sprach Jana Pallaske in einem Interview über ihre Familien-Träume. Dabei verriet sie, dass sie sich eine große Familie wünsche und auch eine Adoption nicht ausschließen würde. Ob sie diesen Traum heutzutage noch in die Tat umsetzten möchte, ist nicht bekannt.

Jana Pallaske: Krankheit

Vor einigen Jahren gestand Jana Pallaske, dass sie als Teenager unter Magersucht litt. Sie sprach offen über ihre Krankheit und wollte damit anderen Betroffenen helfen. In der ProSieben-Show „Global Gladiators“ erzählte sie, wie es dazu kam, dass sie magersüchtig wurde und wie die Krankheit ihr fast das Leben gekostet hat.

Die Gründe für ihre Krankheit lassen sich demnach in ihrer Kindheit finden. Sie wuchs gemeinsam mit ihrem Bruder bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Nach Hilfe zu fragen, habe die Schauspielerin als Kind nie gelernt. Sich selbst das Essen zu verweigern, war für sie ein Weg, um Aufmerksamkeit zu erlangen. „Das war ein Hilfeschrei, damit andere merken, dass ich eben nicht so stark bin“, gab sie zu.

Mit 18 Jahren brachte Jana nur noch 40 Kilo auf die Waage. Als sie vor Schwäche das Bewusstsein verlor, sei sie sich sicher gewesen, sie müsse sterben. Doch dieser Schockmoment rüttelte sie wach: „Es ist mein Leben, mein Geschenk und meine Verantwortung“, erinnerte sich Pallaske an die Zeit zurück. Heutzutage helfen ihr Yoga und eine bewusste Ernährung dabei, gesund zu bleiben.

Jana Pallaske nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2021 teil

Am 5. Oktober 2021 zogen acht Promi-Paare in das berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt. In verschiedenen Spielen und Challenges müssen die Kandidaten ihre Teamfähigkeit und Liebe im „Sommerhaus der Stars“ unter Beweis stellen. Dabei werden sie rund um die Uhr von Kameras beobachtet.

Als Nachzügler ziehen Jana Pallaske und ihr Freund Sascha Girndt in Folge 4 ins „Sommerhaus der Stars“ 2021. Ob sie der Aufgabe im „Sommerhaus der Stars“ gewachsen sind, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

