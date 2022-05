Jan Kralitschka wurde 2013 durch die RTL-Datingshow „Der Bachelor“ bekannt. Kurz darauf war er bei verschiedenen TV-Formaten zu Gast, bevor es still um ihn wurde. Ab Mai 2022 ist der Rechtsanwalt jetzt wieder bei RTL zu sehen. In der neuen Show „Wohnung verzweifelt gesucht“ begleitet er zwei Familien bei ihrer Suche nach einem neuen Zuhause.

Ist er vergeben ?

? Hat er Kinder ?

? Wie heißt sein Instagram-Account?

Alle Infos rund um Alter, Kinder und Beziehungsstatus findet ihr hier im Porträt.

Jan Kralitschka im Steckbrief: Alter, Freundin, Instagram

Alle Fakten zum Ex-„Bachelor“ im Überblick:

Name : Jan Kralitschka

: Jan Kralitschka Beruf: Rechtsanwalt, Model, Reality-TV-Darsteller

Rechtsanwalt, Model, Reality-TV-Darsteller Geburtstag : 16. Juli 1976

: 16. Juli 1976 Alter : 45

: 45 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Größe : 189 cm

: 189 cm Geburtsort : Schönebeck (Sachsen-Anhalt)

: Schönebeck (Sachsen-Anhalt) Wohnort : Bad Honnef, Siebengebirge

: Bad Honnef, Siebengebirge Beziehungsstatus : Single

: Single Kinder : einen Sohn und eine Tochter

: einen Sohn und eine Tochter Instagram: jan_kralitschka

Jan Kralitschka: Vom Rechtsanwalt zum „Bachelor“ 2013

Jan Kralitschka startete 1998 sein Jura-Studium an der Universität Münster. Seit 2004 arbeitet er aktiv als Rechtsanwalt. Seine ersten TV-Auftritte hatte er in der Sat.1-Gerichtssendung „Richterin Barbara Salesch“. 2011 suchte er in der Vox-Sendung „mieten, kaufen, wohnen“ nach einer Singlewohnung in Köln.

Bekannt wurde er jedoch erst 2013 durch seine Teilnahme an der 3. Staffel von „Der Bachelor“. Der Single suchte auf RTL nach der großen Liebe. Jan Kralitschka entschied sich gegen die Favoritin der Zuschauer Ramona Stöckli, indem er die letzte Rose an Alissa Haourat übergab. Während der Show kamen zudem die Gerüchte auf, dass er die Show nur nutze um seine Model-Karriere voranzubringen. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war er jedoch bereits seit über einem Jahr unglücklicher Single. Kurz nach der Ausstrahlung der Dating-Show kurbelte Jan Kralitschka seine Karriere als TV-Darsteller weiter an. Unter anderem konnte man ihm in der Vox-Sendung „Das Perfekte Promi Dinner“ beim Kochen zu sehen und bei ProSieben stellte er 2014 beim „Promiboxen“ seine Schlagfertigkeit unter Beweis. 2018 saß er in der Jury der RTL2-Castingshow „Curvy Supermodel“. Aber seine Karriere als Rechtsanwalt verlor er trotz seiner zahlreichen TV-Auftritte nicht. 2020 promovierte er an der Universität Bayreuth. Seine Schwerpunkte liegen in Familien- und Erbrecht sowie in Mietrecht. Ab Mai 2022 ist der Ex-„Bachelor“ wieder bei RTL zu sehen.

Jan Kralitschka als Mietrechtsexperte bei „Wohnung verzweifelt gesucht“

Jan Kralitschka bekommt ab Mai 2022 sein eigenes RTL-Format. Bei „Wohnung verzweifelt gesucht“ unterstützt der Mietrechtsexperte bei der Suche nach einem passenden Mietobjekt. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen ist für viele ein großes Problem. Der Rechtsanwalt hilft zwei verzweifelten Familien und begleitet sie auf ihrem Weg. Er erstellt für jede Familie einen individuellen Plan und führt Gespräche mit Banken und Arbeitgebern, um die Familien bei der Wohnungssuche zu unterstützen.

Jan Kralitschka: Nach seiner Teilnahme an „Der Bachelor“ zurück zur Ex

2013 suchte Jan Kralitschka bei der Datingshow „Der Bachelor“ nach der großen Liebe. Seine letzte Rose erhielt das Model Alissa Harouat, doch die Gefühle hielten nicht lange an. Bereits kurze Zeit nach den Dreharbeiten beendete er die Beziehung und ging zurück zu seiner Ex-Freundin.

Mit Ann-Katrin Brücker war der Ex-„Bachelor“ bereits vor seiner Teilnahme an der Datingshow zusammen. Aus dieser Beziehung stammt auch eine gemeinsame Tochter. 2014 gab es dann das großes Liebescomeback. Leider hielt die Beziehung zur Mutter seiner Tochter wieder nicht lange an. 2018 gab der Rechtsanwalt bekannt, dass er sich bereits vor über einem Jahr getrennt hatte.

Hat Jan Kralitschka eine neue Freundin?

Seit seiner Trennung von Ann-Katrin Brücker wurde es still um das Liebesleben des Ex-„Bachelors“. Der Rechtsanwalt ist derzeit nicht vergeben.

Jan Kralitschka hat zwei Kinder

Jan Kralitschka ist Vater von zwei Kindern. Sein älterer Sohn stammt aus einer früheren Beziehung. Nach eigenen Aussagen hat dieser ihn zu der Teilnahme an „Der Bachelor“ ermutigt. Mit seiner Ex-Partnerin Ann-Katrin Brücker hat er eine gemeinsame Tochter namens Luca Marie.

Jan Kralitschka auf Instagram

Auf seinem Instagram-Account ist der 45-Jährige wenig aktiv. Er hat zwar einen öffentlichen und verifizierten Account, allerdings dürfen seine rund 5.400 Follower (Stand: 02.05.2022) nur selten auf neue Posts hoffen.

Jan Kralitschka: Vermögen

Über das genaue Vermögen von Jan Kralitschka ist nichts bekannt. Aber durch seine Arbeit als Rechtsanwalt, Model und TV-Darsteller kann er bestimmt gut leben. Zumindest konnte er sich ein großes Anwesen im Siebengebirge leisten, auf dem er heute wohnt.