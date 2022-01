NFL-Playoff-Halbfinale. Erstmals seit 1988 kann das Team wieder ins Finale des Ja’Marr Chase steht mit den Cincinnati Bengals im. Erstmals seit 1988 kann das Team wieder ins Finale des Super Bowl einziehen. Für den Wide Receiver ist es die erste Profi-Saison der NFL. Nach anfänglich schwachen Auftritten, ist er inzwischen die feste Größe in der Offense der Bengals. Während er sportlich glänzt, ist über den 21-Jährigen privat wenig bekannt.

Wie wurde Ja’Marr Chase NFL-Profi? Wo begann er seine Karriere? Und wie stehen seine Eltern dazu? Alle Infos rund um den NFL-Star findet ihr hier im Porträt.

Ja’Marr Chase: Alter, Größe, Trikotnummer, Instagram

Alle Fakten zu Ja’Marr Chase im Überblick:

Name : Ja’Marr Anthony Chase

: Ja’Marr Anthony Chase Spitzname :

: Geburtstag : 01.03.2000 in Harvey, Louisiana (USA)

: 01.03.2000 in Harvey, Louisiana (USA) Alter : 21 Jahre

: 21 Jahre Sternzeichen : Fische

: Fische Staatsangehörigkeit : Amerikanisch

: Amerikanisch Beruf : NFL-Profi

: NFL-Profi Verein : Cincinnati Bengals

: Cincinnati Bengals Größe : 1,85 Meter

: 1,85 Meter Gewicht : 95 Kg

: 95 Kg Trikotnummer : 1

: 1 Freundin : Ambar Nicole

: Ambar Nicole Instagram : lahjay10_

: lahjay10_ Twitter: @Real10jayy__

Ja’Marr Chase: Seine Football-Anfänge und ersten Erfolge

Den Weg zum Football fand Ja’Marr Chase auf der Archbishop Rummel High School in Metairie, Louisiana. Nach der High School wechselte er 2018 auf die Louisiana State University und erhielt dort ein Stipendium. Angebote anderer Colleges lehnte er ab.

In der Saison 2019 wurde Chase als bester Wide Receiver im College Football mit dem „Fred Biletnikoff Award“ ausgezeichnet. In der gleichen Saison wurde er zum „Unanimous All American“ gewählt.

NFL-Start: Chase’ Karriere bei den Cincinnati Bengals

2020 entschied sich Chase dazu die kommende College-Football-Saison aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen. Er wollte die Zeit außerdem nutzen, um sich auf eine Karriere als Profi vorzubereiten.

Im NFL Draft wurde Chase 2021 von den Cincinnati Bengals ausgewählt. Mit der Berufung war er der erste Wide Receiver in diesem Draft. Nach schwachen Auftritten in der Preseason konnte Chase in der ersten Woche der Saison überzeugen und war fortan die zentrale Anspielstation in der Offense der Bengals. Nach sieben Spielen stand er bei so viel Raumgewinn wie kein anderer Wide Receiver. Beim Spiel der Bengals gegen die Kansas City Chiefs am 17. Spieltag der Saison stellte Chase mit 266 Yards und drei Touchdowns einen neuen Rekord für die meisten Receiving-Yards eines Spielers der Bengals innerhalb eines Spiels auf. Das Team qualifizierte sich dadurch zum ersten Mal seit 2015 wieder für die Play-Offs zum Super Bowl.

Eltern und Großmutter – Was ist aus dem Umfeld von Chase bekannt?

Viel ist über Ja’Marr Chase’ privates Umfeld nicht bekannt. Dennoch zeigt sich der NFL-Profi als wahrer Familienmensch. Nicht ohne Grund entschied er sich für das Stipendium in seiner Heimat an der Louisiana State University, statt das Angebot einer anderen Uni anzunehmen. In einem Interview begründete er seine Entscheidung damit: „Die Nähe zu meiner Familie, das ist im Moment das Größte für mich.“ Besonders glücklich machte er damit nach eigenen Aussagen seine Großmutter. Sie liebe die Farbe Lila – die der Louisiana State University. Auch seine Eltern, Jimmy und Toleah, zeigten sich stolz und unterstützten Chase von Beginn an bei seiner Karriere zum Football-Star. Chase Mutter betonte in einem Interview Chase’ Zielstrebigkeit und Disziplin.

Amber Nicole: Wer ist die Freundin des NFL-Profis?

Ja’Marr Chase’ Freundin Amber Nicole ist ein Instagram-Model mit mehr als 13.000 Followern. Viel ist über das Model nicht bekannt. Auch nicht über ihr Alter oder ihre Familie. Sie soll in Los Angeles leben, reist gerne und hat ein Faible für Mode und Makeup. Fotos des Paares gibt es auf den sozialen Medien nicht.

Ja’Marr Chase: Das Gehalt des NFL-Stars

Laut vermoegenmagazin.de soll sich das Gehalt von Ja’Marr Chase in der aktuellen Saison auf 20,43 Millionen US-Dollar belaufen. Damit steht er an der Spitze der Cincinnati Bengals, denn kein Teamkollege verdient so viel wie der Wide Receiver.

Andere Quellen nennen andere Daten: Bei den Bengals unterschrieb er einen Vierjahres-Vertrag, der ihm neben 30 Millionen US-Dollar auch einen „Signing-Bonus“ von fast 20 Millionen US-Dollar einbringt. Sein jährliches Gehalt soll sich auf 7,7 Millionen US-Dollar belaufen. Damit ist er einer der best bezahlten Rookies aller Zeiten.