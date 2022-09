Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München gastiert am heutigen Mittwoch, 7.9.2022, in der ersten Runde der UEFA Champions League bei Inter Mailand. Für beide Teams geht es um den erfolgreichen Start in die neue Saison der Champions League. Die Bayern wollen nach dem Remis gegen Union in der Liga mit einem Sieg in die Gruppe C starten. „Ich glaube, wir sind sehr bereit. Wir müssen performen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel in Italien. Für Inter gilt es nach dem Nackenschlag im Derby gegen den AC Milan wieder in die Spur zu kommen.

TV-Übertragung : Wird das CL-Spiel live im Free-TV übertragen?

: Wird das CL-Spiel live im Free-TV übertragen? Livestream : Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels?

: Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels? Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung Inter Mailand gegen FC Bayern.

FC Bayern gegen Inter Mailand heute in der Champions League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 1. Spieltag der Champions League zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand findet am Mittwoch, den 7.9.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Inter Mailand, FC Bayern München

: Inter Mailand, FC Bayern München Wettbewerb : UEFA Champions League 2022/23, 1. Spieltag

: UEFA Champions League 2022/23, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 7.9.2022, 21:00 Uhr

: 7.9.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand (Italien)

Inter Mailand ist bisher in der Serie A hinter seinen Erwartungen zurück geblieben. Gelingt gegen den FC Bayern der erfolgreiche Start in die Champions Leauge?

© Foto: Luca Bruno/dpa

FC Bayern München vs. Inter Mailand heute im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußball-Fans werden sich hinsichtlich des Auswärtsspiels des FC Bayern heute in der Champions League fragen, ob das Spiel gegen Inter Mailand live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Leider gibt es hier schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen. Das Spiel läuft beim Pay-TV Anbieter DAZN für Abonnenten auf seinem TV-Kanal DAZN 1.

ZDF wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite das Endspiel live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 7. September 2022, ab 23.00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Sven Voss und Expertin Allerdings darf daswieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite das Endspiel live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „“ am Mittwoch, 7. September 2022, ab 23.00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Sven Voss und Expertin Martina Voss-Tecklenburg führen durch die Sendung. Im Blickpunkt wird das Spiel des FC Bayern München gegen Inter und die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung sein.

DAZN oder Amazon Prime – Wo wird Bayern gegen Inter im Livestream übertragen?

Neben DAZN hat auch Amazon Prime die Königsklasse im Programm. Da Prime Video jedoch lediglich eine Dienstags-Partie live zeigen darf, wird das Spiel des FC Bayern gegen Inter Mailand live und exklusiv von DAZN übertragen. Neben der Einzelübertragung bietet DAZN eine Konferenz an. Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Inter Mailand am 7.9.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream:DAZN

Bayern gegen Inter heute live auf DAZN: Vorberichte, Moderator, Kommentator und Experte

Die Übertragung der Partie Bayern vs. Inter Mailand beginnt auf DAZN um 20:15 Uhr. Bis zum Anpfiff um 21:00 Uhr gibt es Vorberichte mit Analysen und Interviews. DAZN Moderatorin Laura Wontorra führt die Zuschauer durch den Fußballabend. Die Partie wird kommentiert von Uli Hebel. Als Experte wird Michael Ballack im Einsatz sein. Reporter vor Ort ist Max Siebald.

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) auch über andere Plattformen empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Wer ist der Schiedsrichter bei FC Bayern gegen Inter Mailand?

Der französische Schiedsrichter Clement Turpin leitet die Partie am Mittwochabend zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand. Turpin wurde in Frankreich bereits viermal zum Schiedsrichter des Jahres gewählt und leitete unter anderem das Endspiel in der Champions League 2021/22 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool im Stade de France.

Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Co.

Porträts zu Spielern des FC Bayern München gibt es hier: