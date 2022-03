Am Sonntag, 27.03.2022, steht im ZDF wieder „Herzkino“ auf dem Programm: Es läuft eine neue Folge der beliebten Filmreihe Inga Lindström. In dem Melodram „Geliebter Feind“ geht es um Elli, die sich Sorgen um den Traditionsgasthof ihrer Familie macht. Sie lässt sich als Chauffeurin bei Lucas Hansen einstellen, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Wann läuft „Geliebter Feind“ im ZDF?

Wann ist der Film in der Mediathek verfügbar“

verfügbar“ Worum geht es genau?

Wer ist in der Besetzung des Liebesfilms?

Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Handlung Darsteller, Drehort und mehr – alles Wichtige zum Film erfahrt ihr hier.

„Inga Lindström – Geliebter Feind“: ZDF-Ausstrahlung

Ein neuer Titel innerhalb der Inga-Lindström-Reihe wartet auf die Zuschauer. Folge 94 „Geliebter Feind“ ist am Sonntag, 27.03.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen. Wiederholt wird der Film nicht.

„Inga Lindström – Geliebter Feind“: ZDF-Mediathek

Wer den Film „Inga Lindström – Geliebter Feind“ schon früher sehen möchte, kann ihn vorab kostenlos als Stream ansehen. Es gilt online first: Der Liebesfilm ist bereits eine Woche vor Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar. Das Melodram ist ab 19.03.2022 abrufbar und steht bis 18.03.2023 in der Mediathek bereit.

„Inga Lindström – Geliebter Feind“: Handlung am 27.03.2022

Wer bedroht den Traditionsgasthof von Ellis Familie durch falsche Restaurantbewertungen im Web? Um das herauszufinden, nimmt Elli einen Job als Chauffeurin bei dem Junior Chef Lucas Hansen an.

Lucas arbeitet für Viggo Berg, ein Investor, der hinter der Sabotage zu stecken scheint. Je länger sich Elli in Lucas’ Umgebung aufhält, desto näher kommen sich die beiden. Auch Ronja, die kleine Tochter von Lucas, wird ein Teil von Ellis Leben. Außerdem kommt sie einem Familiengeheimnis auf die Spur, welches ihr ganzes Leben ins Wanken bringt.

Eigentlich wollte Elli in „Geliebter Feind“ nur bei Lucas spionieren, doch dann entwickelte sie Gefühle für hin.

© Foto: ZDF/Ralf Wilschewski

„Inga Lindström – Geliebter Feind“: Besetzung am 27.03.2022

Im „Herzkino“-Film am Sonntag sind einige bekannte Darsteller zu sehen. Die Namen der Schauspieler und deren Rollen könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Elli – Pia Amofa-Antwi

Lucas – Gerrit Klein

Karl – Joachim Raaf

Viggo – Simon Licht

Benne – Josia Krug

Ronja – Ida Wieland

Hilda – Carla Becker

Security – Robin Schüllenbach

Stine – Desiree Ogaj

„Inga Lindström – Geliebter Feind“: Drehorte

Nicht nur die emotionalen Geschichten, sondern auch die malerische Landschaft Schwedens fesseln die Zuschauer der Inga-Lindström-Reihe. Die beliebten Filme werden seit mehr als zehn Jahren in der Region zwischen Södertälje bei Stockholm und Linköping am Götakanal entlang der romantischen Ostseeküste gedreht.