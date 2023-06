Am Sonntagabend verspricht das ZDF-„Herzkino“ wieder reichlich Romantik mit einer Liebesgeschichte aus Schweden: Am 25.06.2023 läuft die Episode „Feuer und Glas“ der beliebten „Inga Lindström“-Filmreihe. Darin hat sich Sara nach einem tragischen Schicksalsschlag wieder ein schönes Leben aufgebaut. Als ihr wichtigster Arbeitgeber jedoch plötzlich Konkurs anmeldet, wird sie erneut mit ihrer schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert...

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Inga Lindström: Feuer und Glas“: Sendetermin und Sendezeit

Im Rahmen des „Herzkinos“ zeigt das ZDF am Sonntag, 25.06.2023, die Episode „Feuer und Glas“ der beliebten Filmreihe „Inga Lindström“. Die Erstausstrahlung war bereits im Jahr 2020. Der 90-minütige Film wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss wird er nicht wiederholt.

„Inga Lindström: Feuer und Glas“ als Stream in der ZDF-Mediathek

Wie gewohnt könnt ihr die Episode der beliebten Filmreihe in der ZDF-Mediathek streamen. Dort ist „Inga Lindström: Feuer und Glas“ bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung online. Zudem steht der Film in der Mediathek auch nachträglich als Wiederholung ein Jahr lang zur Verfügung.

„Inga Lindström: Feuer und Glas“: Handlung am 25.06.2023

Sara Forsberg weiß aus eigener Erfahrung, dass das Leben genauso zerbrechlich ist wie die wunderschöne Glaskunst, die sie herstellt. Zehn Jahre zuvor musste Sara mit ansehen, wie Alexander, der Vater ihres Sohnes Fynn, bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Trotz dieses Schicksalsschlages hat sie sich ein gutes Leben in Stockholm aufgebaut und eine kleine Firma gegründet.

Völlig unerwartet und ohne eigenes Verschulden steht sie erneut vor einem Scherbenhaufen: Ihr wichtigster Auftraggeber hat Konkurs angemeldet, und Sara kann ihre kleine, feine Glashütte nicht mehr halten. Als ihr ausgerechnet Jean Vikander, Besitzer der führenden Glasmanufaktur Schwedens und Vater von Alexander, den rettenden Job anbietet, wird Sara mit ihrer schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert. Zu allem Unglück erfährt sie, dass Jean die unbekannte Frau, und damit sie, für den Tod des geliebten Sohnes verantwortlich macht.

Niemand in der Familie Vikander kennt Saras Geschichte, denn Alexander führte damals ein Doppelleben und hatte sich Sara gegenüber als jemand anderes ausgegeben. Um für sich und Fynn sorgen zu können, muss sie in die Höhle des Löwen und den kritischen, aufbrausenden Jean von ihrer Kunst überzeugen. Die Herzlichkeit seiner Frau Lilian und die Begegnung mit dem charismatischen, unkonventionellen Stellan helfen ihr durch diese emotionale Achterbahnfahrt. Wird Sara ihr Geheimnis für sich bewahren, oder findet sie im Schoß der Familie Vikander einen Platz für sich und ihren Sohn?

Sara Forsberg (Julia Dietze) soll mit ihrer Glaskunst einen Großauftrag für die Vikander an Land ziehen. Der charismatische Stellan Vikander (Michael Raphael Klein) ermutigt sie währenddessen, Neues auszuprobieren.

© Foto: ZDF/Arvid Uhlig

„Inga Lindström: Feuer und Glas“: Besetzung am 25.06.2023

In der Episode „Feuer und Glas“ der beliebten „Inga Lindström“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Sara Forsberg – Julia Dietze

Stellan Vikander – Michael Raphael Klein

Lilian Vikander – Sabine Bach

Jean Vikander – Jean-Yves Berteloot

Annika Blom – Sylta Fee Wegmann

Karl – Frederik Stein

Tine – Anika Lehmann

Fynn Forsberg – Jonathan Tittel

Alex Vikander – Florian Maria Sumerauer

Herr Garbo – Merten Schroedter

Madeleine – Madeleine Barwén Trollvik

Herr Ganqvist – Willy Boholm

Wo wurde „Inga Lindström: Feuer und Glas“ gedreht?

Die Filmreihe „Inga Lindström“ ist vor allem für die traumhaften Kulissen Schwedens bekannt. Felsige Küsten, grüne Wälder und unzählige Seen, gepaart mit dem großstädtischen Flair Stockholms, prägen seit zahlreichen Jahren das Setting der Filme. Auch in der Episode „Feuer und Glas“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde überwiegend in der Stadt Stockholm und Umgebung.