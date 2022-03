Am Dienstagabend verspricht das ZDF-Herzkino wieder reichlich Romantik mit einer Liebesgeschichte aus Schweden. Am 01.03.2022 läuft „Inga Lindström: Das Geheimnis der Nordquists“. In dieser Episode der beliebten Reihe verschlägt es die Archäologin Emilia für eine Forschung auf das Anwesen der Familie Nordquist. Dabei ist sie nicht nur einem Geheimnis auf der Spur, sondern entwickelt auch Gefühle für eines der Familienmitglieder.

Worum geht es in der Verfilmung genau? Wer sind die Darsteller in dieser Episode von „Inga Lindström“? Alle Infos zur Handlung, Ausstrahlung, dem Stream in der ZDF Mediathek und den Drehorten gibt es hier in der Übersicht.

„Inga Lindström: Das Geheimnis der Nordquists“: ZDF-Sendetermin

Auf die Zuschauer im ZDF wartet ein Titel der Inga-Lindström-Reihe. Es handelt sich dabei zwar nicht um eine Erstausstrahlung, doch verspricht die 78. Folge „Das Geheimnis der Nordquists“ reichlich Romantik und Spannung. Zu sehen ist sie im TV am Dienstag, 01.03.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr.

„Inga Lindström: Das Geheimnis der Nordquists“: Stream in der ZDF-Mediathek

Wer den Film „Inga Lindström: Das Geheimnis der Nordquists“ schon früher sehen möchte, hat Glück. Die Liebesgeschichte aus Schweden ist vorab in der ZDF Mediathek verfügbar. Auch wer die Ausstrahlung im TV verpasst, hat die Gelegenheit, den Film noch bis 21.02.2023 im Stream zu sehen.

„Inga Lindström: Das Geheimnis der Nordquists“: Handlung

Die Archäologin Emilia will beweisen, dass es unter Wikingern auch berühmte Kriegerinnen gab. Nach einem Krach an der Uni beschließt sie, auf eigene Faust nach Belegen zu suchen. Eine Spur führt Emilia auf das Anwesen der Familie Nordquist, wo sie sich als neue Gärtnerin einschleichen kann. Der Sohn des Gutsbesitzers, Alexander, will nach Japan auswandern, muss jedoch vorher das Rätsel um das Verschwinden seines Zwillingsbruders vor Jahren lösen. Emilia fühlt sich zu Alexander hingezogen, doch dessen Bruder Viktor scheint sich sehr für Emilia zu interessieren. Noch ahnt Emilia nicht, dass das Rätsel um Alexanders verschwundenen Zwilling und ihre Suche eng zusammenhängen.

Archäologin Emilia schleicht sich für Recherchen bei der Familie Nordquist ein.

© Foto: ZDF/Ralf Wilschewski

„Inga Lindström: Das Geheimnis der Nordquists“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler im Cast der Inga-Lindström-Verfilmung? Hier findet ihr die Besetzung der Episode „Das Geheimnis der Nordquists“ in der Übersicht:

Rolle – Schauspieler

Emilia Holm – Anne Werner

Alexander Nordquist – Jan Hartmann

Leo Sandberg – Siemen Rühaak

Carl Nordquist – Fritz von Friedl

Viktor Nordquist – Gerrit Klein

Julia Holm – Tamara Rohloff

Maja Andersson – Masha Tokareva

Olle Hansen – Christian Lex

Birte Eklund – Nora Boeckler

Doktor Fram – Janette Rauch

Frans Wallin – Klaus Ebert

„Inga Lindström: Das Geheimnis der Nordquists“: Drehort

Felsige Küsten, grüne Wälder und klare, geheimnisvolle Seen gemischt mit dem großstädtischen Flair von Stockholm: Dieses Setting prägt die Filme der beliebten Reihe „Inga Lindström“. Nicht zuletzt ist es die idyllische Landschaft von Schweden, die die Zuschauer so reizt. Die Episode „Das Geheimnis der Nordquists“ wurde 2018 zum ersten Mal ausgestrahlt und in Tystberga, Nyköping und Umgebung gedreht. Einzelne Szenen sind in Stockholm entstanden, wobei man eine Reihe von Sehenswürdigkeiten erkennen kann.