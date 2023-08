Im ZDF ist wieder „Der Samstagskrimi“ angesagt. Am 26. August 2023 strahlt der Sender die siebte Folge von „In Wahrheit“ aus. In „Blind vor Liebe“ dreht sich alles um eine miese Betrugsmasche, bei der auch Judith Mohns Mutter betroffen und vielleicht die einzige Hoffnung ist.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau und wer spielt mit? Sendetermine, Handlung, Besetzung und Drehort – hier findet ihr alle Infos zum Film im Überblick.

„In Wahrheit – Blind vor Liebe“: Sendetermin und Sendezeit

Nachdem der siebte Film der „In Wahrheit“-Reihe erstmals auf Arte ausgestrahlt wurde, läuft er am Samstag, 26. August 2023, zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 26.08.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Blind vor Liebe“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Ausstrahlung verpasst, hat die Möglichkeit, ihn später noch online zu sehen. Er ist als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort steht er seit bereits eine Woche vor der Ausstrahlung zur Verfügung.

Worum geht es in „In Wahrheit – Blind vor Liebe“?

Beim Baumwipfelpfad an der Saarschleife wird Camille Bartell tot aufgefunden. Judith Mohn und Freddy Breyer stoßen bei ihren Recherchen in Camilles Umfeld auf einige Opfer von Love-Scamming. Die Betrüger gaukeln den Frauen vor, sie zu lieben, und erschleichen sich von ihnen hohe Geldsummen. Schnell wird klar, dass auch Judiths Mutter betroffen ist. Sie will das allerdings nicht wahrhaben.

Camilles Ehemann Eric gerät schnell unter Verdacht. Zwar schließen die Ermittler ihn als Camilles Mörder erst aus, doch da er sich merkwürdig verhält, vermuten sie, dass er zumindest irgendwie in den Todesfall verwickelt ist. Die Spuren der Täter führen bald nach Belgien. In der Zwischenzeit begeht die Bistro-Besitzerin Anne Eisenbartheinen einen Selbstmordversuch. Sie hatte dem vermeintlichen Liebhaber ihr ganzes Erspartes gegeben und schämt sich für ihre Naivität.

Judith und Freddy vermuten inzwischen sogar, dass eine Gruppe hinter dem Betrug steht. Doch plötzlich wird der Kontakt zu den Frauen abgebrochen. Nur Judiths Mutter hat weiterhin regelmäßig Videokonferenzen mit ihrem Liebsten. Der will sie bald besuchen und bittet sie um Geld. Das leiht sie sich von ihrer Tochter mit einer Lüge, doch Judith kommt später dahinter. Dadurch ergibt sich auch eine Chance: Judiths Mutter ist am Ende die einzige Möglichkeit, den Tätern auf die Spur zu kommen. Allerdings zögert Judith, da es nicht ganz ungefährlich wäre...

Die Bistro-Besitzerin Anne Eisenbarth (Karoline Eichhorn) und ihr Sohn Jan (Frederic Balonier) hatten als Letzte Kontakt zur Verstorbenen Camille Bartell.

© Foto: ZDF/Jennifer Weyland

Die Besetzung von „In Wahrheit – Blind vor Liebe“ im Überblick

Christina Hecke, die man zuletzt unter anderem in „Kommisar Dupin“ sah, übernimmt auch im siebten Teil der „In Wahrheit“-Reihe die Rolle der Kriminalkommissarin Judith Mohn. Wer ist sonst noch im Cast von „In Wahrheit – Blind vor Liebe“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Christina Hecke – Judith Mohn

Robin Sondermann – Freddy Breyer

Jeanne Goursaud – Lisa Krohn

Rudolf Kowalski – Markus Zerner

Steffi Kühnert – Karen Mohn

Karoline Eichhorn – Anne Eisenbarth

Nico Rogner – Eric Bartell

Frederic Balonier – Jan Eisenbarth

Peter Trabner – Theó Janssens

Lara Marian – Camille Bartell

Isabella Bartdorff – Frau Ernst

Barbara Krzoska – Claudia Rose

Joel Williams – Kollege Teske

Inga Lessmann – Marie Zeyer

Wann und wo wurde „In Wahrheit – Blind vor Liebe“ gedreht?

Die Drehorte des siebten Teils liegen im Saarland und in Hamburg. Genauer gesagt wurde in Ottweiler, an der Saarschleife und Saarlouis gedreht. In der Kreisstadt steht die fiktive Polizeistation und in Ottweiler diente ein unter anderem Namen bekanntes Bistro für Anne Eisenbarths „Tante Anne“. Doch wurde auch im Norden Deutschlands gedreht: In der Hansestadt diente ein Bürohaus im Bezirk Bergedorf für drei Sets als Drehort.

Die „In Wahrheit“-Reihe im Überblick

„Blind vor Liebe“ ist der siebte der aktuell sieben „In Wahrheit“-Filme. Fans der Reihe können sich auf mehr freuen: Die Dreharbeiten für einen weiteren Teil wurden im Mai 2023 beendet.

Alle Filme in ihrer Reihenfolge: