Alles ist angerichtet für das große Staffelfinale von „Immer wieder sonntags“. Am 27. August begrüßt Stefan Mross zum letzten Mal im Jahr 2023 seine Zuschauer live aus Rust.

„Immer wieder sonntags“ Staffelfinale: Das sind die Gäste

Fans dürfen sich auf viele Highlights freuen. Zahlreiche Schlagerstars haben ihr Kommen für diesen Sonntag zugesagt – darunter Beatrice Egli, Patrick Lindner, Eloy de Jong, Lucas Cordalis & Joelina Drews, Joey Heindle, Team 5ünf, Mike Leon Grosch und Vincent Gross.

Wer wird Sommerhitkönig 2023?

Darüber hinaus kommt es am 27. August zum alles entscheidenden Gesangsduell: Wer wird Sommerhitkönig 2023? Frank Andre tritt mit seinem stimmungsvollen Song „Doch für mich gibt es nur eine“ auf. Ebenfalls im Finale steht Jennifer Junker. Die 29-Jährige will mit ihrem Lied „Gänsehaut“ wortwörtlich für Gänsehaut sorgen und den „Sommerhitkönig“-Pokal mit nach Hause nehmen. Die TV-Zuschauer dürfen abstimmen, wer am Ende gewinnt.

Zwangspause für Stefan Mross: ARD muss Sendeplatz neu besetzen

lange Winterpause gehen. Welches Programm wird die ARD sonntags ab 10:03 Uhr senden? Am 3. September zeigt das Erste eine Best-of-Ausgabe der diesjährigen „Immer wieder sonntags“-Staffel. In den darauffolgenden Wochen ist jedoch Schluss mit Schlager. Hier eine Übersicht, womit die ARD den Sendeplatz von Stefan Mross besetzen wird: Stefan Mross muss nach dem Finale von „Immer wieder sonntags“ in diegehen. Welches Programm wird die ARD sonntags ab 10:03 Uhr senden?In den darauffolgenden Wochen ist jedoch Schluss mit Schlager. Hier eine Übersicht, womit die ARD den Sendeplatz von Stefan Mross besetzen wird: