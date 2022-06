Fans von „Immer wieder sonntags“ können sich freuen, denn schon bald geht es wieder los: Die Show startet am Sonntag, 12.06.2022, in eine neue Saison. In zwölf Live-Sendungen heißt der Moderator Stefan Mross dann wieder zahlreiche Gäste aus der Schlagerwelt und Volksmusik willkommen und hält neben viel guter Laune auch einige Überraschungen bereit.

Wann laufen die neuen Folgen?

Welche Gäste werden auftreten?

Wo gibt es Tickets?

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Livestream, Tickets und Gäste findet ihr in dieser Übersicht.

„Immer wieder sonntags“ 2022: Start

„Immer wieder sonntags“ findet jedes Jahr von Anfang Juni bis Anfang September statt und beinhaltet normalerweise zehn bis 16 Ausgaben. So auch in diesem Jahr: Der Startschuss in die neue Saison fällt am Sonntag, 12.06.2022, um 10 Uhr.

„Immer wieder sonntags“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

„Immer wieder sonntags“ findet in diesem Jahr vom 12. Juni bis zum 04. September 2022 jeweils sonntags um 10 Uhr statt. Insgesamt werden zwölf Ausgaben gezeigt, an einem Sonntag entfällt die Ausstrahlung. Außerdem wird zum Saisonabschluss ein Best-of der schönsten Momente aus dem Jahr 2022 gezeigt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

1. Folge: 12.06.2022 um 10:00 Uhr

2. Folge: 19.06.2022 um 10:00 Uhr

3. Folge: 26.06.2022 um 10:00 Uhr

4. Folge: 03.07.2022 um 10:00 Uhr

5. Folge: 10.07.2022 um 10:00 Uhr

6. Folge: 17.07.2022 um 10:00 Uhr

7. Folge: 24.07.2022 um 10:00 Uhr

8. Folge: 31.07.2022 um 10:00 Uhr

9. Folge: 07.08.2022 um 10:00 Uhr

10. Folge: 21.08.2022 um 10:00 Uhr

11. Folge: 28.08.2022 um 10:00 Uhr

12. Folge: 04.09.2022 um 10:00 Uhr

Best-of: 11.09.2022 um 10:00 Uhr

„Immer wieder sonntags“ 2022: Stream und ARD-Mediathek

Wer die neuen Shows von „Immer wieder sonntags“ verpasst, hat Glück, denn auch in diesem Jahr werden die Folgen wieder in der ARD-Mediathek als Wiederholung abrufbar sein. Dort könnt ihr sie euch bis zu 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung ansehen. Außerdem können die Shows auf „daserste.de“ als Livestream angesehen werden.

„Immer wieder sonntags“ 2022: Gäste und Programm

Der Moderator Stefan Mross heißt auch 2022 wieder zahlreiche Gäste aus der Schlager- und Volksmusik willkommen und hält neben viel guter Laune auch einige Überraschungen bereit. Das Programm und die Gäste der einzelnen Shows werden immer einige Wochen vor der Ausgabe bekanntgegeben.

Die Gäste der Shows im Überblick:

12.06.2022

Hansi Hinterseer, Giovanni Zarrella, Michelle, Anita & Alexandra Hofmann, voXXclub, Dorfrocker, Tim Peters, Luna Klee, Anna-Carina Woitschack und Simon Broch.

19.06.2022

Beatrice Egli, Harpo, Laura Wilde, Maximilian Arland, Neonlicht, DJ Herzbeat feat. Joey Heindle, Vincent Gross, Ute Freudenberg, Senta und Mirja Boes & Band.

„Immer wieder sonntags“ 2022: Wo bekommt man Tickets für Rust?

„Immer wieder sonntags“ findet bereits zum 18. Mal auf dem Gelände des Europa-Parks in Rust statt. Neu in diesem Jahr ist jedoch, dass die „Immer wieder sonntags“-Arena einen neuen Standort bei der Wasserwelt „Rulantica“ bekommen hat.

Ticketvorverkauf für die insgesamt zwölf Live-Shows ist bereits am Freitag, 18.02.2022, gestartet und somit aktuell in vollem Gange. Im Moment gibt es jedoch noch für jede Show Tickets. Über die Derfür die insgesamt zwölf Live-Shows ist bereits am, gestartet und somit aktuell in vollem Gange. Im Moment gibt es jedoch noch für jede Show. Über die Ticket-Seite gelangt ihr zu diesen.

„Immer wieder sonntags“ 2022: Moderator Stefan Mross im Porträt

Stefan Mross führt bereits seit 2005 ohne Unterbrechung durch die SWR-Unterhaltungsshow. Auch im Jahr 2022 wird er wieder am Start sein.

Stefan Mross im Steckbrief:

Name: Stefan Mross

Stefan Mross Beruf: Schlagersänger, Trompeter, Fernsehmoderator

Schlagersänger, Trompeter, Fernsehmoderator Geburtstag: 26. November 1975

26. November 1975 Alter: 46 Jahre

46 Jahre Sternzeichen: Schütze

Schütze Größe: 1,80 m

1,80 m Geburtsort: Traunstein

Traunstein Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei Töchter und einen Sohn

Einem größerem Publikum ist Stefan Mross als Schlagersänger und Fernsehmoderator bekannt geworden. Doch wie tickt er eigentlich privat? In diesem Porträt findet ihr alle Informationen zu Partnerin, Kinder, Vermögen und mehr: