Die neue ProSieben-Show „Queen of Drags“ mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz hat jetzt ein Startdatum: den 14. November. Die Sendung werde jeweils donnerstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt, teilte ProSieben am Freitag mit.

Als „Dragqueens“ werden Männer bezeichnet, die künstlerisch und humoristisch als Frau auftreten. Conchita Wurst, hinter der der Österreicher Tom (Thomas) Neuwirth steckt, gewann als solche 2014 den Eurovision Song Contest.

In der Show stellen Klum, ihr Schwager Bill Kaulitz und Conchita Wurst den Kandidaten - zehn Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten an - jede Woche eine neue Aufgabe. Dann wird bewertet, wer von ihnen das Motto in einer großen Varieté-Show vor Publikum am besten umsetzt. Unterstützt werden Klum und und ihre Kollegen pro Folge von einem Stargast.

International populär ist das ähnliche Format „RuPaul’s Drag Race“, das seit zehn Jahren in den USA produziert wird, und auch in Deutschland viele Fans hat.

ProSieben zur Show "Queen of Drags"