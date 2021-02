Die Schauspielerin Annika Ernst („Der Bergdoktor“) hat „eine ganz eigene Herangehensweise“ im Aneignen von Rollen.

„Ich lerne den Text und wandere oder jogge danach. Ich übe dann im Kopf auch gern mal laut vor mich hin, wenn keiner da ist. Ich muss mich auf jeden Fall immer dabei bewegen“, sagte die 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Lustigerweise übe ich hochemotionale Szenen in der Sauna, die wir im Haus haben. Durch diese Hitze werden Emotionen fokussiert. Das habe ich mir über die Jahre so angeeignet.“

Annika Ernst ist in der neuen ZDF-Serie „Kanzlei Berger“ zu sehen, die am nächsten Mittwoch anläuft.

An der Rolle der Chirurgin Dr. Johanna Rüdiger in „Der Bergdoktor“ fasziniert die Berlinerin, dass „sie so eine toughe Frau“ sei. „Denn ich bin eher harmoniebedürftig, oder sogar harmoniesüchtig. Sie geht ganz klar ihren Weg. Manchmal wünsche ich mir, dass ich ein bisschen mehr davon hätte“, sagte Ernst.

