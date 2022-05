Wenn heute, am 19.05.2022 der HSV in der Relegation auf Hertha BSC trifft, geht es um alles: Welcher Verein wird in der nächsten Saison in der ersten Bundesliga spielen? Das letzte Mal, als Hertha abgestiegen ist, war es die Saison 2011/12. Und HSV träumt nach vier Jahren in der 2. Liga davon, endlich wieder bei den Großen mitzuspielen.

Die Tickets für die Spiele in Berlin (19.05.) und Hamburg (23.05.) sind ausverkauft. Doch so manch ein Fan hofft, die Spiele trotzdem in großer Runde beim Public Viewing zu sehen. Hier beantworten wir also die Frage: Gibt es für die Relegationsspiele zwischen Hertha und HSV ein Public Viewing?

Relegation Bundesliga 2022: Termine, Datum und Uhrzeit für die 1. Liga

Die Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga wird am 19. und 23. Mai 2022 gespielt. Bundesligist Hertha BSC hat im Hinspiel das Heimrecht. Beim entscheidenden Rückspiel empfängt dann der Drittplatzierte der 2. Liga, in diesem Jahr der HSV, den Bundesliga-Sechzehnten im eigenen Stadion.

Die Termine für die Bundesliga-Relegation 2022 im Überblick:

Hinspiel am 19. Mai 2022 um 20.30 Uhr: Hertha BSC Berlin - HSV

am 19. Mai 2022 um 20.30 Uhr: Hertha BSC Berlin - HSV Rückspiel am 23. Mai 2022 um 20.30 Uhr: HSV - Hertha BSC

Hamburger Fans halten ihre Schals in die Höhe. Auf ein offizielles Public Viewing im Volkspark müssen sie allerdings im Hinspiel verzichten.

© Foto: Frank Molter

Relegation HSV gegen Hertha heute: Gibt es ein offizielles Public Viewing?

Da so viele Hamburger Fans heute in Berlin erwartet werden, soll es kein offizielles Public Viewing im Volksparkstadion geben. Das bestätigte ein Pressesprecher des HSV gegenüber t-online. Bis zu 25.000 HSV-Fans werden heute im Olympiastadion erwartet.

Public Viewing in Hamburger Kneipen und Bars

Alle Hamburg-Fans, die leider zu Hause bleiben müssen, fordert der Pressesprecher des HSV auf, die Partie in den Restaurants und Bars rund um das Volksparkstadion zu schauen. „So können wir der Gastronomiebranche etwas Gutes tun“, sagt Langer gegenüber t-online. Selbiges gelte auch für das Relegations-Rückspiel. Der Vorverkauf für Mitglieder war innerhalb weniger Minuten ausverkauft, ab Freitag sollen weitere Tickets in den freien Verkauf kommen.

Relegation 2022 Übertragung: So seht ihr die Spiele live

Anhänger der beiden Fanlager können die Relegation natürlich auch entspannt vor dem heimischen Fernsehen verfolgen. Sowohl im frei empfangbaren Fernsehen auf Sat.1 als auch im kostenlosen Livestream von ran.de werden die Spiele gezeigt. Zudem überträgt der Pay-TV-Sender Sky die Relegationsspiele. Alle weiteren Infos zur Übertragung bekommt ihr hier: