Der HSV bereitet sich aktuell in der Steiermark auf die neue Saison vor. In der Vorbereitung auf die Zweiliga-Saison 22/23 empfangen die Hamburger in ihrem Trainingslager heute den ersten Testspiel-Gegner. Die Rothosen treten am frühen Mittwochabend gegen den siebenmaligen kroatischen Meister und ehemaligen Club von HSV-Verteidiger Mario Vuskovic, Hajduk Split, an.

Wo wird das Testspiel des HSV heute live im TV übertragen? Gibt es einen Livestream für die Partie des Hamburger SV? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

HSV Testspiel heute gegen Hajduk Split: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Testspiel des HSV gegen Hajduk Split findet am Mittwoch, 29. Juni 2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 17:30 Uhr im Trainingslager des HSV in der Steiermark. Die Partie wird in Fürstenfeld im Rudolf-Gutmann-Stadion stattfinden. Eine Übertragung der Partie wird es im Internet geben.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Hamburger SV, Hajduk Splut

: Hamburger SV, Hajduk Splut Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Mittwoch, 29.6.2022

: Mittwoch, 29.6.2022 Spielort: Rudolf-Gutmann-Stadion, Fürstenfeld (Steiermark)

HSV heute live: Testspiel gegen Hajduk Split im TV und Stream

Leider wird das Testspiel des HSV heute nicht im Free-TV übertragen. Doch keinen Grund zur Sorge: Eine Übertragung im Internet wird es geben. Der HSV zeigt alle seine Saisonspiele live bei HSVtv. Einige Spiele sind hierbei nur im Relive verfügbar – das Testspiel gegen Split allerdings gibt es live im Stream zu sehen. Das Angebot ist allerdings nur kostenpflichtig abrufbar. Für das Ansehen des Streams muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Die Kosten beim monatlichen Tarif betragen 4,95 Euro. Bei einer Laufzeit von sechs bzw. zwölf Monaten kostet das Abo dann 19,99 Euro bzw. 35,88 Euro.

HSV live: Welche weiteren Testspiele stehen an?

Die Hamburger treffen im nächsten Testspiel am 1. Juli auf Aris Thessaloniki. Das Spiel wird im Kräuterdorfstadion in Söchau ausgetragen. Der griechische Club wurde bereits dreimal Landesmeister und einmal Pokalsieger. Der erste Spieltag in der 2. Bundesliga ist für den 15.-17. Juli terminiert.