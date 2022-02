Am heutigen Samstag, 12.02.2022, spielt der HSV im heimischen Volksparkstadion gegen den 1. FC Heidenheim. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des Spiels in der 2. Liga.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung HSV gegen Heidenheim am 22. Spieltag findet ihr hier.

HSV gegen Heidenheim Übertragung: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem HSV und dem FCH findet am Samstag, den 12.02.2022, um 13:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg statt.

Alle Infos zum Spiel der 2. Liga hier im Überblick:

Hamburgs Robert Glatzel (links) konnte sein Torkonto mit einem Viererpack in Darmstadt auf 14 Saisontreffer aufstocken. Gelingt dem Stürmer heute gegen Heidenheim wieder ein Treffer?

© Foto: Thomas Frey/dpa

HSV vs. Heidenheim: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Bundesliga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Hamburger SV vs. FCH: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel gibt es leider nicht. Lediglich bei Sky kann die Partie zwischen dem HSV und Heidenheim kostenpflichtig gestreamt werden.

HSV gegen Heidenheim live: Das sind die Matchfacts

Die Hamburger haben am vergangenen Spieltag den Tabellenführer SV Darmstadt vorgeführt. Beim 5:0 Auswärtserfolg stach Robert Glatzel heraus und konnte vier Treffer erzielen. Der ehemalige Bundesliga-Dino befindet sich in bestechender Form und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Auch der punktgleiche 1. FCH spielt in dieser Saison oben mit und konnte aus den letzten vier Spielen drei gewinnen. Uns erwartet ein spannendes Zweitligaspiel.