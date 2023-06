In der Bundesliga-Relegation 2023 duellieren sich der Hamburger SV und der VfB Stuttgart um den letzten verbliebenen Startplatz in der 1. Bundesliga. Im alles entscheidenden Rückspiel wird ermittelt, ob der Bundesliga-16. die Klasse hält oder ob der Zweitliga-Dritte aufsteigt.

Wann wird das Rückspiel angepfiffen? Alle Infos zum Relegationsspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart bekommt ihr hier.

Relegation – HSV gegen VfB: Datum, Uhrzeit und Übertragung für das Rückspiel

Das Rückspiel in der Relegation zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart findet am Montag, den 5. Juni 2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Alle Fans, die nicht live vor Ort im Stadion sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Hamburger SV, VfB Stuttgart

: Hamburger SV, VfB Stuttgart Wettbewerb : Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga 2023, Rückspiel

: Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga 2023, Rückspiel Datum und Uhrzeit : Montag, 5.6.2023, 20:45 Uhr

: Montag, 5.6.2023, 20:45 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Der Hamburger SV will zu Hause im Volksparkstadion den Aufstieg in die 1. Bundesliga feiern.

© Foto: Marcus Brandt/dpa

Wer überträgt das Rückspiel live im TV und Stream?

Das Rückspiel der Bundesliga-Relegation wird im Free-TV von Sat.1 übertragen. Der frei empfangbare Sender beginnt seine Übertragung um 20.15 Uhr, als Experte ist der frühere Nationalspieler Markus Babbel im Einsatz. Die Moderation übernimmt Matthias Opdenhövel. Das Spiel wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss, als Reporter sind Andrea Kaiser und Matthias Killing im Einsatz.

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Relegationsspiel live. Der Sender zeigt die Partie auf Sky Sport top event, Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga.

HSV gegen VfB Stuttgart: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Parallel zur kostenfreien Übertragung im Fernsehen gibt es auch einen kostenlosen Livestream. Auf ran.de wird das Relegationsspiel in voller Länge im Livestream übertragen.

Auch der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Streaming-Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Relegationsspiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky Sport top event, Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga

: Sky Sport top event, Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga Livestream: ran.de, Wow, Sky Go

Statistik: Bundesligist setzt sich in der Relegation öfter durch

Die Relegationsspiele für die beiden höchsten Ligen wurden in der Saison 2008/09 wieder eingeführt. Seitdem hat sich in 14 Duellen mit dem Zweitligisten elfmal der Bundesligist durchgesetzt. In der Relegation um den letzten Zweitliga-Startplatz behielt das klassenhöhere Team dagegen nur in vier von 14 Fällen die Oberhand.

Relegation: Auswärtstorregel gilt nicht mehr