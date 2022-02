Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga ist Werder Bremen heute zu Gast beim Hamburger SV. Das Nordderby HSV gegen Werder findet am Sonntag, 27.02.2022, im Hamburger Volksparkstadion statt. Alle Infos zur Übertragung der Partie in der 2. Bundesliga findet ihr hier.

HSV gegen SV Bremen Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Werder findet am Sonntag, den 27.02.2022, um 13:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg statt.

Alle Infos zum Spiel der 2. Bundesliga hier im Überblick:

Teams : Hamburger SV, SV Werder Bremen

: Hamburger SV, SV Werder Bremen Wettbewerb : 2. Bundesliga, 24. Spieltag

: 2. Bundesliga, 24. Spieltag Datum und Uhrzeit : 27.02.2022, um 13:30 Uhr

: 27.02.2022, um 13:30 Uhr Spielort : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer: 25.000

Hamburg vs. Werder: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Bundesliga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung in der Konferenz und als Einzelspiel live und in voller Länge übertragen.

Hamburger SV gegen Bremen: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel gibt es leider auch nicht. Bei Sky kann die Partie zwischen dem HSV und Werder kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zu Partie Hamburg vs. SVW am 27.02.2022 um 13:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 2

Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 2 Livestream: SkyTicket, SkyGo, Onefootball

HSV gegen Werder: Aufstellung

So wollen die beiden Mannschaften spielen:

Hamburg: 1 Heuer Fernandes - 3 Heyer, 44 Vuskovic, 4 Schonlau, 28 Muheim - 23 Meffert - 14 Reis, 10 Kittel - 18 Jatta, 9 Glatzel, 48 Alidou. - Trainer: Walter

Bremen: 1 Pavlenka - 13 Veljkovic, 21 Toprak, 32 Friedl - 8 Weiser, 36 Groß, 3 Jung - 10 Bittencourt, 20 Schmid - 11 Füllkrug, 7 Ducksch. - Trainer: Werner