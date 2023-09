In dem neuen ZDF-Zweiteiler ist der Name Programm: „Hotel Barcelona“ spielt in der spanischen Metropole und verfolgt das Treiben in dem Hotel der Familie Santos. So kehrt Laura, die Tochter der Besitzer, zusammen mit ihrem Sohn zurück nach Barcelona. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft flammt ein alter Familienkonflikt auf: Laura wird vorgeworfen, die Familie und das Hotel in der Vergangenheit im Stich gelassen zu haben.

Wann läuft der Zweiteiler im ZDF? Gibt es ihn in der ZDF-Mediathek? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alle Antworten auf diese Fragen und mehr findet ihr hier.

„Hotel Barcelona“: Sendetermine und Sendezeit

Das ZDF startet ab Sonntag, 10. September 2023, mit einem besonderen Zweiteiler in den Abend. Dieser läuft im Rahmen des „Herzkinos“ und wird jeweils zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Teil 1: Sonntag, 10.09.2023, um 20:15 Uhr

Teil 2: Sonntag, 17.09.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Hotel Barcelona“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis der Zweiteiler in der Ausstrahlung zu sehen ist, hat Glück: Für „Hotel Barcelona“ gilt online first. Die beiden Teile sind dementsprechend bereits vor der Ausstrahlung im TV in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr sie auch im Nachhinein einige Monate als Wiederholung streamen.

Darum geht es in Teil 1 von „Hotel Barcelona“

Laura Santos kehrt zurück ins traumhafte Hotel ihrer Eltern in Barcelona – in Begleitung ihres Sohnes Pedro, den sie zurück auf die rechte Bahn führen will. Doch kaum sind sie angekommen, flammt ein alter Familienkonflikt auf: Lauras Mutter Isabel wirft ihrer Tochter vor, vor Jahren egoistisch eigene Wege gegangen zu sein, statt sich für das elterliche Unternehmen einzusetzen. Heute ist der Hotelbetrieb in keinem guten Zustand.

Ein Wasserschaden, verursacht durch ein Unwetter, hat einen kompletten Hotelflügel verwüstet. Hinzu kommt eine starke Konkurrenz: Die Hotel-Holding Sevilliero wirbt wichtige Großkunden ab – und sogar erfahrenes Personal. Als Laura das Ausmaß der Probleme erkennt, trifft sie dies schwer. Insbesondere, weil sie nach wie vor sehr an ihrem Vater Viktor hängt, der alles versucht, um das Hotel zu retten. Ihm, wie auch der Belegschaft des Hauses, fühlt sich Laura nach wie vor eng verbunden.

Bei Chefkoch Castillo Diaz soll Lauras Sohn Pedro während der Sommerferien in der Küche arbeiten, um seine Schulden abzubezahlen. Die hat er, seit er unter Drogeneinfluss ein Auto gestohlen und zu Schrott gefahren hat. Was Pedro nicht weiß: Laura zieht in Erwägung, eine Stelle in Barcelona anzunehmen und dauerhaft in der Stadt ihrer Kindheit zu bleiben. Sie glaubt, dass ihrem Sohn der Abstand zu den falschen Freunden und ein geregelter Alltag bei ihrem alten Freund Castillo nur guttun kann.

Neben allen bekannten Gesichtern lernt Laura im Hotel auch ein neues Schwergewicht kennen: Mateo Bonachera, den stellvertretenden Hoteldirektor, der an der Seite ihrer Eltern jene Funktion eingenommen hat, die eigentlich einmal für sie vorgesehen war. Der attraktive Manager bezieht Laura ein in die Planungen für die Renovierungsarbeiten und scheint offen für ihre Ideen, ähnlich wie Viktor. Doch Hotel-Patriarchin Isabel tut, was sie schon immer tat: Sie zeigt ihrer einfallsreichen Tochter die kalte Schulter.

Bald schon überschlagen sich die Ereignisse im Hotel Barcelona: Die spanische Prinzessin Valeria, die derzeit im Haus residiert, wird vermisst. Sie überredet die Chefbutlerin Aga dazu, mit ihr die Rollen zu tauschen, um so völlig unbemerkt aus der Nobelherberge zu verschwinden. Doch zu welchem Zweck und wohin? Als der Trick entdeckt wird, gerät die alleinerziehende Mutter Aga in große Schwierigkeiten: Sollte der Prinzessin ohne Bodyguards etwas zustoßen, wäre Aga als Fluchthelferin mitverantwortlich. Mit Mateos Unterstützung findet Laura eine Spur zu dem verschwundenen Ehrengast: in einer zwielichtigen Gegend am Rande Barcelonas. Bei einer rasanten Verfolgungsjagd kommen sich Laura und Mateo auf unerwartete Weise näher.

Als ein Kioskverkäufer (Carlos Conde, l.) am Jachthafen von Barcelona Pedro (Tristán López, M.) beschuldigt, ihm ein Getränk gestohlen zu haben, kommt Pedros Mutter Laura (Mina Tander, r.) dazu und klärt die Angelegenheit.

© Foto: ZDF/Lucía Faraig

Darum geht es in Teil 2 von „Hotel Barcelona“

Nach einer gemeinsamen Nacht wird Laura und Mateo klar, wie emotional verbunden sie sind. Inzwischen hat Pedro sich dazu entschieden, dass er zukünftig bei seinem Vater in Madrid leben möchte. Als wäre das nicht genug, findet die besorgte Mutter auch noch ein Päckchen Drogen in seiner Kochuniform. Sie macht sich große Sorgen, dass er immer noch nicht mit seinem alten Leben abgeschlossen hat. Als der Streit zwischen Mutter und Sohn sich zuspitzt und Pedro sich von allen missverstanden fühlt, bringt er sich schließlich selbst in große Lebensgefahr.

Für Lauras Eltern wird derweil die Renovierung und die damit zusammenhängende schwierige finanzielle Lage ihres Hotels zur immer größeren Last. Laura findet heraus, dass ein Angestellter vertrauliche Informationen an vermutlich genau jene Holding weitergegeben hat, die dem Hotel Barcelona schon seit einiger Zeit das Leben schwer macht. Doch wer ist der Verräter in den eigenen Reihen, und wer will das traditionsreiche Familienunternehmen zerstören? Viktor unterzeichnet schließlich einen Privatkredit, um die unausweichlichen Renovierungen stemmen zu können. Nur so hat das Hotel Barcelona noch eine Zukunft. Doch damit landet er geradewegs in der Falle seiner Feinde.

Isabel trifft ihren Jugendfreund Gustavo nach langer Zeit wieder. Was niemand ahnt: Die beiden verbindet ein Geheimnis, das schon lange auf Isabels Gewissen lastet. Würde es entdeckt, könnte die Hoteliersfamilie daran endgültig zerbrechen.

Küchenchef Castillo ist derweil schockverliebt, als er seine Jugendfreundin Nina wieder trifft. Die Bloggerin erkundet mit seiner Hilfe das Hotel und interessiert sich nicht nur für Castillo, sondern auch für den Grand Azul, einen Diamanten von unschätzbarem Wert, der im Hotel Barcelona anlässlich einer exklusiven Messe ausgestellt wird. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Panzerglas, Kameras und Bewegungsmelder schützen den Stein. Als er verschwindet, richtet sich der Verdacht schnell auf eine Person: auf Nina. Doch steckt sie wirklich hinter diesem genialen Diebes-Coup?

Die Besetzung von „Hotel Barcelona“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin Mina Tander, die einem breiteren Publikum aus „Soko Leipzig“ bekannt ist, übernimmt die Hauptrolle der Laura Santos. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Hotel Barcelona“? Die Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Laura Santos – Mina Tander

Pedro Santos – Tristán López

Viktor Hansen – Herbert Knaup

Isabel Santos – Inka Friedrich

Mateo Bonachera – Vladimir Burlakov

Gustavo di Vicario – Michele Oliveri

Marina Jiménez – Ivana Miño

Castillo Diaz – Manuel Cortez

Lin Mai – Hanh Mai Thi Tran

Miguel Lopez – Edu Ferres

Aga Karimova – Lea Zoë Voss

Zuzanna Karimova – Elisabeth Aronia

Sofia Ortega – Alessija Lause

Jordi Ricart – James Giblin

Gabriela Pérez – Anna Puigdueta

Prinzessin Valeria – Luise Emilie Tschersich

Wo wurde „Hotel Barcelona“ gedreht?

Sandstrände, kristallklares Wasser und große Häfen – die Kulisse von „Hotel Barcelona“ sorgt für ein echtes Urlaubsgefühl bei den Zuschauern. Wie der Name es bereits sagt, wurde der Zweiteiler im Herbst 2022 in der spanischen Metropole Barcelona gedreht. Über genaue Locations war vorab nicht viel bekannt.

Aus einem Interview mit Inka Friedrich geht jedoch hervor, dass der Drehort des Hotels wohl neben dem Hotel Casa Fuster lag. Mina Tander verriet zu den Dreharbeiten außerdem, dass sie einen Tag lang am Strand nördlich der Stadt, Canet de Mar, stattfanden.