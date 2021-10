Jede Woche stellen Gründerinnen und Gründer den Investoren bei „Die Höhle der Löwen“, aktuell auf Vox, ihre neu entwickelten Produkte vor. Damit wollen sie erreichen, dass einer der „Löwen“ – oder gleich mehrere – ihr Geld in das jeweilige Start-up investieren. Auch am 25.10.2021 ist es wieder soweit: In Folge 8 der Show stellen eine Gründerin und zwei Gründer ihr Produkt Saatgutkonfetti vor.

Was ist Saatgutkonfetti? Wie funktioniert das Produkt und was steckt drin? Kommt es zum Deal bei „Die Höhle der Löwen“? Alle Infos gibt es hier.

„Höhle der Löwen“ Saatgutkonfetti aus Folge 8

Kurzgesagt ist Saatgutkonfetti: „Kompostierbares Konfetti mit dem Saatgut von bis zu 24 heimischen Wildpflanzenarten für die Bienen, die Biodiversität und zum Spaß.“ Das Konfetti ist eine ökologische Alternative zum klassischen Partykonfetti aus Papier oder Kunststoff. In dem neuen Produkt ist außerdem tatsächlich Saatgut enthalten. Deshalb können durch das Verstreuen draußen auch Blumen wachsen. Die kleinen bunten Saaten sollen „Natur vereinen und Spaß machen“, heißt es von Seiten der Gründer. Sie wollen das nachhaltige Produkt auf dem Markt bringen, um herkömmliches, oft umweltschädliches Konfetti zu ersetzen.

Saatgutkonfetti: Wie funktioniert das Produkt und was ist drin?

„Saatgutkonfetti ist bunt, bio, vegan, TÜV-geprüft, kompostierbar und enthält Pflanzensamen“, sagt Gründer Christoph Trimborn. Er ist einer der Gründer im Trio aus Kassel, bestehend aus: Christoph Trimborn (31), Katia Filippenko (34) und Philip Weyer (31).

Trimborn erklärt: „Wenn ich jetzt draußen Konfetti schmeiße, dann können daraus Blumen wachsen. Das wiederum bedeutet, dass man Heimat und Nahrung für Insekten und andere kleine Tiere schafft und somit einen kleinen Beitrag zum Erhalt der heimischen Biodiversität leistet.“ Ihre bunten Mischungen beinhalten 24 heimische Pflanzenarten, wie Kornblume, Klatschmohn oder wildes Stiefmütterchen. Die Saaten müssen nicht vergraben werden und können ganzjährig ausgebracht werden. Das Konfetti besteht außerdem aus bio-zertifizierter Stärke und natürlichen veganen Farbstoffen. Für den Herbst und Winter gibt es sogar saisonale Spezial-Editionen: zum Beispiel Schneekonfetti für weiße Weihnachten oder Laubkonfetti für den Herbst.

„Höhle der Löwen“ 2021: Das wollen die Gründer von Saatgutkonfetti

Das Trio benötigt 200.000 Euro und bietet zehn Prozent seiner Firmenanteile an. Auf der Webseite sind die Produkte schon im Online-Shop von Saatgutkonfetti erhältlich. 20 Gramm Saatgutkonfetti kosten mindestens 8,95 Euro in der Standardversion.

