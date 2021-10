100. Folge und Staffelfinale in einem: Es wird ein besonderer Montag bei „Die Höhle der Löwen“. Am 25.10.2021 ist auf Vox wieder Zeit für engagierte und kreative Gründer. Zu ihnen gehören in Folge 8 auch Gissou Ataee, Lucas Nummer und Maximilian Mühlegg. Das Trio aus München wagt sich mit Grundriss in Lebensgröße vor die Investoren. Ihr Start-up wendet sich an alle, die ein Haus bauen möchten und soll beim Planen helfen.

Was ist Grundriss in Lebensgröße?

Wie funktioniert die Planung ?

? Alle Infos zum Immobilienservice aus Folge 8 in der Übersicht

„Höhle der Löwen“: Grundriss in Lebensgröße aus Folge 8

Gissou Ataee (27) und ihr Verlobter Lucas Nummer (27) sind seit mehr als vier Jahren in der Immobilienbranche tätig und verkauften hauptsächlich Neubauimmobilien. Gemeinsam mit Mitarbeiter Maximilian Mühlegg (26) möchten sie Quadratmeterzahlen und Baupläne zum Leben erwecken. Das Problem für Käufer ist nämlich, dass sie sich anhand von Grundrissplänen oder 3D-Ansichten am Computer nicht vorstellen, wie ihr zukünftiges Zuhause aussehen kann. Mit Grundriss in Lebensgröße können die Hausbauer schon vor der Fertigstellung ihres Neubaus einen realistischen Eindruck der späteren Wohnfläche erhalten.

Wie funktioniert Grundriss in Lebensgröße für die Planung?

Die Gründer aus München haben eine 600 Quadratmeter große Lagerhalle angemietet und sie mit acht Hochleistungsbeamern ausgestattet. Diese projizieren den Grundriss in Originalgröße auf den Boden.

„Um sich alles noch besser vorzustellen, stehen echte Möbel und echte Wände auf Rollen in dem Grundriss. Der Kunde kommt zu uns in die Halle und entdeckt zum allerersten Mal seinen geplanten Grundriss, bevor er überhaupt mit dem Bauen anfängt. Dann klären sich auch die üblichen Fragen wie, wo soll der Esstisch, wo soll die Küche stehen?“, erklärt Lucas Nummer die Vorteile.

Kunden können ihr Haus damit quasi so schon vor dem Bau besichtigen. Auf diese Weise kann der Grundriss nochmal verändert werden. Planungsfehler sind so also leichter ersichtlich. und der Geldbeutel wird unter Umständen sehr geschont. „Denn mögliche Planungsfehler, die langfristig immer bereut werden, sind so im Vorhinein besser ersichtlich. Einen Küchenblock im Anschluss noch mal zu versetzen oder Leitungen noch mal neu zu legen, kann immens teuer sein“, so Maximilian Mühlegg.

Grundriss in Lebensgröße: Webseite, Instagram, Kosten

Grundriss in Lebensgröße richtet sich nicht nur an Endkunden – also an private Bauherren – sondern auch an Haushersteller oder Immobilienanbieter. Im Voraus benötigen die Gründer eine PDF-Datei des Grundrisses.

Homepage : grundriss-in-lebensgroesse.de

: grundriss-in-lebensgroesse.de Instagram : grundriss_in_lebensgroesse

: grundriss_in_lebensgroesse Preis: In „Die Höhle der Löwen“ wird Folgendes über den Preis gesagt: 500 Euro fallen für die erste Stunde an; wenn man mehr Stunden bucht, gibt es kleinen Rabatt. Zwei Stunden kosten dann 899 Euro, drei Stunden 1299 Euro.

Grundriss in Lebensgröße bei „Höhle der Löwen“: Was erhoffen sich die Gründer?

„Wir sind in Europa die ersten und einzigen, die so etwas machen“, sagt Gissou Ataee. „Deswegen brauchen wir Ihre Unterstützung, damit wir Grundrisse in ganz Europa zum Leben erwecken.“ Das Münchner Start-up möchte expandieren und Hallen in ganz Deutschland anmieten, etwa in Köln, Berlin, Frankfurt. Für dieses Vorhaben hoffen die Gründer auf das Kapital in Höhe von 300.000 Euro und bietet dafür 20 Prozent der Firmenanteile an.

Die Gründer hoffen auf Führungskompetenzen, Vertriebskompetenzen, wie man national ein Vertriebsnetzwerk aufbaut, und Know-How auf der zwischenmenschlichen Ebene. „Uns geht es nicht primär um das Geld, sondern um den Investor, den Mensch dahinter“, sagt Lucas Nummer – und um Spiritualität.

Das sagen die Investoren zu Grundriss in Lebensgröße

Die Löwen zeigen sich beeindruckt von der Idee hinter Grundriss in Lebensgröße. Dagmar Wöhrl lobt die Innovation: „Man denkt, da kann überhaupt nichts mehr kommen und dann kommt wieder etwas Neues.“ Die ersten Investoren beginnen schon Gespräche untereinander zu führen und tauschen sich aus, ob Interesse besteht.

Insbesondere Judith Williams ist angetan vom Gründer-Trio und der lebensechten Planung. „Das ist genial“, sagt die Investorin. „Wir bauen gerade ein Haus und das schwierigste ist zu wissen und zu spüren: Steht die Wand da jetzt richtig? Du musst immer wieder Entscheidungen treffen nur aus dem Blauen heraus“, beschreibt sie die Problematik, die sie selbst erlebt. „Ich bin euer Kunde. Das ist der Wahnsinn.“ Doch ist sie auch die Investorin? Das zeigt sich erst ab 20.15 Uhr auf Vox.

„Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 8

In der letzten Folge der Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 25.10.2021 dabei ist, seht ihr hier: