Es ist die 100. Folge von „Die Höhle der Löwen“ auf Vox, die am Montag, 25.10.2021, über die Bildschirme flimmert. Am 19. August 2014 lief die erste Folge von DHDL im deutschen Fernsehen und seitdem präsentierten bis jetzt über 500 Start-ups vor den Investorinnen und Investoren.

In der neuen Folge trauen sich Maria Möller und Laura Mohn aus Frankfurt am Main in die Arena. Die beiden 27-Jährigen stellen den Löwen Talking Hands vor, eine neue Kommunikationsmethode in Form von Daumenkinos.

Was ist Talking Hands und wie funktioniert es?

und wie funktioniert es? Welchen Deal erhoffen sich die beiden Gründerinnen?

erhoffen sich die beiden Gründerinnen? Wie lief der Pitch und wie viel kostet talking hands?

„Höhle der Löwen“: Lernmethode für Gebärdensprache in Folge 8

„Wir kämpfen dafür, dass kein Kind aufgrund von Kommunikationseinschränkungen ausgeschlossen wird.“ So beginnen die beiden Gründerinnen Maria Möller und Laura Mohn ihren Pitch in der Höhle der Löwen. Sie erklären, dass viele Kinder, die nicht lautsprachlich sprechen können, mit Gebärden kommunizieren. „Das Problem ist aber, dass Kinder, die nicht darauf angewiesen sind, die Gebärdensprache nicht kennen und so auch kein Austausch stattfindet.“ So würde schnell die Gefahr bestehen, dass die betroffenen Kinder sich ausgeschlossen fühlen und nicht richtig am Alltag teilnehmen.

Nun ist es aber so, dass circa jedes 10. Kind in Deutschland, dass mit einer Kommunikationseinschränkung lebt. Dazu gehört Schwer- und Gehörlosigkeit, aber auch Autismus oder das Down-Syndrom können die Sprachfähigkeiten vermindern. Damit alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung, gemeinsam Gebärden lernen, hat das Gründer-Duo Talking Hands entwickelt. Eine neue Lernmethode in Form von Daumenkinos.

Talking Hands im Überblick: Funktion, Preis, Instagram, Onlineshop

Talking Hands sind Daumenkinos. Und jedes der Daumenkinos steht für ein Wort und beinhaltet die entsprechende Gebärde. Bewegungen können so ohne technische Hilfsmittel gezeigt werden. „Die Daumenkinos erwecken bei den Kindern eine Faszination, denn mit dem eigenen Daumen kann man Bilder zum Bewegen bringen“, erklärt Gründerin Maria Möller. Im Sortiment haben die beiden mittlerweile über 100 Daumenkinos. Es gibt etwa Lieben, Elefant, Mama, Musik. Sie alle haben einen wasserabweisenden Umschlag und sind ohne giftige Farben.

An einer App mit den Gebärden arbeiten die beiden Gründerinnen derzeit. Maria Möller sagt: „Es gibt so viele wundervolle Apps, um Fremdsprachen zu lernen, aber keine, um Gebärden zu lernen.“

Preis: Starter-Set mit 15 wichtigsten Gebärden: 45 Euro; 1 Buch: 3,50 Euro; 100er-Set: 250 Euro

Starter-Set mit 15 wichtigsten Gebärden: 45 Euro; 1 Buch: 3,50 Euro; 100er-Set: 250 Euro Onlineshop: talkingshandsflipbooks.com

talkingshandsflipbooks.com Instagram: talkinghands_flipbooks

Diesen Deal wünschen sich die Gründerinnen von Talking Hands

Die Vision der beiden Frauen ist es, ein Unternehmen aufzubauen, dass durch innovative Lehrmittel Inklusion auf der ganzen Welt fördern kann. Um das zu erreichen, brauchen Maria Möller und Laura Mohn 100.000 Euro. Sie bieten dafür 15 Prozent Firmenanteile.

„Höhle der Löwen“ Talking Hands: Das sagen die Investoren

Die Löwen sind begeistert von dem Produkt und von den Gründerinnen. Besonders die Illustrationen, die Laura Mohn alle selbst macht, haben es ihnen angetan. Georg Kofler sagt: „Ich finde es hinreißend, weil es spielend geht.“ Dagmar Wöhrl könnte den Gründerinnen stundenlang zuhören. Auch findet sie das Start-up sehr besonders, da in all den Folgen noch nie so ein Thema gekommen sei.

„Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 8

In der letzten Folge der Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 25.10.2021 dabei ist, seht ihr hier: