Neue Folge, neues Glück: Am Montag, 25.10.2021, präsentieren ein letztes Mal in dieser Staffel wieder fünf Start-ups ihre Produkte bei „Die Höhle der Löwen“. Sie wollen die Investoren beeindrucken, um finanzielle Unterstützung und deren Know-How zu bekommen. In Folge 8 wagt sich Katrin Klein in die Höhle, um einen Deal zu ergattern. Und das mit einer ganz speziellen Handseife in Blau.

Was ist die blaue Handseife Colorsafe? Wie funktioniert das Produkt und was ist das besondere daran? Kommt es zum Deal mit einem der Löwen? Alle Infos findet ihr hier.

„Höhle der Löwen“: Die Handseife Colorsafe aus Folge 8

Die Gründerin Katrin Klein (50) aus Köln bringt den Löwen ein Produkt mit, „bei dem Viren und Bakterien ihr blaues Wunder erleben“, sagt sie. Denn die häufigsten Überträger von Krankheitserregern seien die Hände – und eine Übertragung von Viren zu verhindern, ist in der Corona-Krise wohl aktueller denn je. Mit dem richtigen Händewaschen könnte ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit geleistet werden, ist die Gründerin überzeugt. Aber: „Warum waschen sich dann über 90% der Menschen die Hände nicht richtig, wenn dies so wichtig für unsere Gesundheit ist?“, fragt sich die 50-Jährige – „und wie soll ich vor allem Kindern erklären, etwas wegzuwaschen, was man gar nicht sieht?“

Colorsafe bei „Höhle der Löwen“: Was kann die blaue Seife?

Klein kam also die Idee, eine Seife mit Farbeffekt für Kinder und Erwachsene zu entwickeln. Das Projekt begann bei ihr zu Hause: „Ich gestaltete meine Wohnung in ein kleines Labor um. Ich testete, mischte und probierte verschiedene Farb- und Inhaltsstoffe aus.“ Jetzt, nach fast einem Jahr Entwicklungszeit mit professionellen Laboren, präsentiert sie den Investoren „Die Blaue“ von Colorsafe.

„Sie funktioniert ganz einfach. Sie ist blau und zeigt an, ob man sich lückenlos die Hände eingeseift hat oder ob noch nachgeseift werden muss. Der zweite Clou: Sie haftet gut an den Händen, so dass man auch gezwungen ist, sie wieder gründlich abzuwaschen.“ Das Produkt verdankt seine Farbe den pflanzlichen Inhaltsstoffen aus der Gardenia- und der Distelblüte, zudem ist die Naturseife vegan, hautneutral, ohne Tierversuche und made in Germany.

Colorsafe in Folge 8: Das will die Gründerin für den Deal

100.000 Euro möchte Katrin Klein vor allem die Produktionsmenge steigern und so den Verkaufspreis senken. Im Knowhow und einem großen Netzwerk unterstützt. Im Gegenzug bietet sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Kann die Gründerin überzeugen und einen Deal ergattern? Mit einem Investment vonmöchte Katrin Klein vor allem die Produktionsmenge steigern und so den Verkaufspreis senken. Im Online-Shop von Colorsafe verkauft Klein ihre Seife aktuell für 12,90 Euro in der großen Flasche und in der To-Go Flasche „mini“ für 3,90 Euro. Um den Preis zu senken benötigt sie einen Partner an ihrer Seite, der sie mitund einem großen Netzwerk unterstützt. Im Gegenzug bietet sieihrer Firmenanteile an. Kann die Gründerin überzeugen und einen Deal ergattern?

