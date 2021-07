Hockey-Teams in Tokio: Die DHB-Damen bezwingen Olympiasieger Großbritannien, die Herren haben mit Kanada wenig Mühe. Die deutsche Frauenmannschaft und die deutsche Männermannschaft im Hockey sind perfekt in Samstag, 24. Juli, begonnen und enden am Freitag, 6. August 2021. Glanzstart für die deutschenin Tokio: DiebezwingenGroßbritannien, diehaben mit Kanada wenig Mühe. Die deutscheund die deutscheim Hockey sind perfekt in die Olympischen Spiele 2021 in Tokio gestartet. Die olympischen Hockey-Wettbewerbe haben am, begonnen und enden am2021.

Olympia 2021 Hockey: Das ist die Gruppe der Frauen

Gerade befinden sich die deutschen Hockey-Damen in der Vorrunde und spielen in Gruppe A. Folgende Mannschaften sind dort ihre Gegner:

Niederlande

Indien

Irland

Südafrika

Großbritannien

Olympia 2021 Hockey: Das ist die Gruppe der Männer

Gerade befinden sich die deutschen Hockey-Männer in der Vorrunde und spielen in Gruppe B. Folgende Mannschaften sind dort ihre Gegner:

Niederlande

Belgien

Großbritannien

Südafrika

Kanada

Olympia Hockey Spielplan der Frauen – Zeitplan im Überblick

In der Vorrunde treffen die deutschen Hockey-Damen auf fünf Gegnerinnen. Doch wann sind die einzelnen Spiele - alle Tage und die jeweilige Uhrzeit in Tokio im Überblick.

Sonntag, 25.07.2021: Deutschland gegen Großbritannien um 9.30 Uhr

Montag, 26.07.2021: Deutschland gegen Indien um 21.15 Uhr

Mittwoch, 28.07.2021: Deutschland gegen Irland um 12.15 Uhr

Freitag, 30.07.2021: Deutschland gegen Südafrika

Samstag, 31.07.2021: Deutschland gegen Niederlande

Montag, 02.08.2021: Viertelfinale

Mittwoch, 04.08.2021: Halbfinale

Freitag, 06.08.2021: Spiel um Bronze um 10.30 Uhr und das Finale um 19 Uhr

Olympia Hockey Spielplan der Männer – Zeitplan im Überblick

In der Vorrunde treffen die deutschen Hockey-Herren auf fünf Gegner. Doch wann sind die einzelnen Spiele - alle Tage und die jeweilige Uhrzeit in Tokio im Überblick.

Samstag, 24.07.2021: Deutschland gegen Kanada um 19 Uhr

Montag, 26.07.2021: Deutschland gegen Belgien um 9.30 Uhr

Dienstag, 27.07.2021: Deutschland gegen Großbritannien um 12.15 Uhr

Donnerstag, 29.07.2021: Deutschland gegen Südafrika um 11.45 Uhr

Freitag, 30.07.2021: Deutschland gegen Niederlande um 20.45 Uhr

Sonntag, 01.08.2021: Viertelfinale

Dienstag, 03.08.2021: Halbfinale

Donnerstag, 05.08.2021: Spiel um Bronze um 10.30 Uhr und Finale um 19 Uhr

Hockey Olympia 2021 bei Eurosport: Wer überträgt aus Tokio?

In Deutschland überträgt der TV-Sender Eurosport die Wettkämpfe der 33 Sportarten. Eurosport hat das Recht an allen Wettbewerben der Olympischen Spiele und überträgt 24 Stunden live aus Tokio. Ein Livestream ist 24 Stunden bei Joyn verfügbar.

Übertragung Hockey bei Olympia 2021: Zeitverschiebung und Uhrzeit in Japan

Wer Hockey bei Olympia 2021 sehen möchte, muss mitunter in Kauf nehmen, mitten in der Nacht zu gucken. Japan ist nämlich 7 Stunden vor der deutschen Zeit. Wenn es hier 12 Uhr mittags ist, ist es in Tokio schon 19 Uhr abends. An ereignisreichen Tagen startet die Übertragungen schon mitteln in der Nacht, ansonsten sieht man die Wettkämpfe entweder früh, am Mittag oder am frühen Abend. Die Übertragung der Fernsehsender in Japan endet um 17 Uhr.

Wann ist das nächste Spiel der Herren im Hockey?

Die deutschen Herren bestreiten ihr zweites Duell ebenfalls am Montag, 26.07.2021, um 2.30 Uhr (MESZ) gegen Weltmeister Belgien. Dort fordert Bundestrainer Kais al Saadi trotz des Kantersiegs gegen Kanada eine Leistungssteigerung. „Wir haben schon viele gute Sachen gemacht, konnten das aber noch nicht konstant über längere Zeit durchziehen, weil wir zu viele Fehler eingestreut haben“, lobte und monierte der Hamburger zugleich.

Wann ist das nächste Spiel der Damen im Hockey?

Nächster Gegner ist am Montag, 26.07.2021, um 14.15 Uhr (MESZ) Indien, das dem Top-Favoriten Niederlande 1:5 unterlag. Die weiteren Gegner der „Danas“, wie das Team genannt wird, sind Irland, Südafrika und Welt- und Europameister Niederlande. Die besten Vier aus der Sechsergruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Free-TV, ARD, ZDF, Livestream: Wo wird Hockey bei Olympia 2021 übertragen?

Hockey bei Olympia. Das Erste bietet einen Livestream, Spiele ansehen. Auch das live gucken kann, wird in der Mediathek zu sehen sind. An folgenden Tagen und zu folgenden Uhrzeiten übertragen ZDF und ARD die Olympischen Spiele im Fernseher: Am Samstag, 24.07.2021, starten die Spiele imbei Olympia. Dasbietet einen im Web-TV lassen sich die Hockey-ansehen. Auch das ZDF bietet Livestreams an. Wer ein Hockey-Spiel nichtgucken kann, wird in der Mediathek des ZDF fündig, wo die Spiele nach Austragung noch ein paar Tage in derzu sehen sind. An folgenden Tagen und zu folgendenübertragenunddieim Fernseher:

24.07.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

25.07.2021: 01.05 bis 17.00 Uhr – ARD

26.07.2021: 23.15 bis 17.00 Uhr – ZDF

27.07.2021: 00.10 bis 17.00 Uhr – ARD

28.07.2021: 01.30 bis 17.00 Uhr – ZDF

29.07.2021: 00.50 bis 17.00 Uhr – ARD

30.07.2021: 01.10 bis 17.00 Uhr – ZDF

31.07.2021: 23.55 bis 17.00 Uhr – ARD

01.08.2021: 01.15 bis 17.00 Uhr – ZDF

02.08.2021: 02.10 bis 17.00 Uhr– ARD

03.08.2021: 01.35 bis 17.00 Uhr – ZDF

04.08.2021: 00.55 bis 17.00 Uhr – ARD

05.08.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

06.08.2021: 01.05 bis 17.00 Uhr – ARD

07.08.2021: 23.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

08.08.2021: 23.55 bis 17.00 Uhr – ARD

Olympia Hockey Ergebnisse: So liefen die Spiele der deutschen Hockey-Mannschaften

Deutschlands Hockey-Teams haben einen perfekten Start ins Olympia-Turnier in Tokio hingelegt.