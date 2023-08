Am heutigen Freitag geht es für die deutschen Hockey-Männer bei der Europameisterschaft in Mönchengladbach um den Einzug ins Finale. Im Halbfinale trifft das deutsche Team auf die Mannschaft aus England, die sie im Januar auf dem Weg zum Weltmeistertitel in einem dramatischen Viertelfinale bezwangen.

Deutschland gegen England – Hockey-EM: Uhrzeit und Übertragung

Das Halbfinale zwischen Deutschland und England bei der Hockey-EM 2023 ist für den 25. August 2023 angesetzt. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr. Ausgetragen wird die diesjährige Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach. Fans, die nicht live vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, das Halbfinale live von zu Hause aus verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, England

: Deutschland, England Datum : 25. August 2023

: 25. August 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Spielort: Hockeypark Mönchengladbach

Übertragung: Wer zeigt die Hockey-EM 2023 live im TV und Stream?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die deutschen Spiele bei den Euro Hockey Championships 2023, der ersten Hockey-EM in Deutschland seit zwölf Jahren, übertragen. Das Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen England wird im Livesream auf sportstudio.de sowie in der Mediathek des ZDF gezeigt.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV :

: Pay-TV:

Livestream: sportstudio

Kader: Das deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft

Zum deutschen Aufgebot für das Turnier vom 18. bis zum 27. August in Mönchengladbach gehören insgesamt 16 Feldspieler und zwei Torhüter. 15 Spieler waren bereits beim WM-Triumph in Indien zu Beginn dieses Jahres dabei.

Das mit Akteuren aus acht Vereinen zusammengestellte Team wird von Kapitän Mats Grambusch (Rot-Weiss Köln) angeführt. Erfahrenster Akteur ist Martin Zwicker (Berliner HC) mit 294 Länderspielen.

Hockey-Damen erfüllen sich Traum vom Finale nicht

Völlig unerwartet ist die DHB-Auswahl, die den Titelgewinn bei der Heim-EM in Mönchengladbach als klares Ziel ausgegeben hatte, schon im Halbfinale ausgeschieden. Die unnötige und vermeidbare 0:1-Niederlage gegen Belgien am Donnerstagabend führt das Team jetzt nicht ins Endspiel, sondern ins Spiel um Platz drei am Samstag (12.15/ARD) gegen England.