Am Freitag, 23.06.2023, wird es romantisch im Ersten: Im Film „Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück“ geht es um Hanna, die nach dem Tod ihrer Großmutter deren Bauernhof erben soll. Daran sind jedoch einige Bedingungen geknüpft, die für Hanna zum Dilemma werden – beruflich und privat.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alles, was ihr zum Spielfilm wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück“: Sendetermine und Sendezeit

„Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück“ wurde schon 2020 im Ersten gezeigt. Drei Jahre später wird der 90-minütige Film im Rahmen des „Freitag im Ersten“ erneut ausgestrahlt.

Hier findet ihr eine Übersicht der Sendetermine und Sendezeiten:

Freitag, 23.06.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 24.06.2023, um 01:25 Uhr im Ersten

Gibt es den Film in der ARD-Mediathek?

Wer den Film verpasst hat oder ihn auch nach der Ausstrahlung der Wiederholung erneut sehen möchte, hat Glück. Denn der Film ist direkt nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn für ein Jahr lang kostenlos online streamen.

Worum geht es genau?

Hannas Oma stirbt und sie erbt völlig überraschend die Hälfte ihres alten Bauernhofes. Die Bedingungen des Testaments haben es jedoch in sich. Zusammen mit ihrem Cousin Max soll sie zunächst vier Wochen auf dem Hof leben und diesen bewirtschaften. Sollten sie diese Bedingung nicht erfüllen, würde der Bauernhof an die Kirche gehen. Hannas Oma hat sich echt den schlechtesten Zeitpunkt zum Sterben ausgesucht, denn eigentlich wollte Hanna gerade in Alex‘ Münchner Kaffeebar mit einsteigen. Das wäre nicht nur eine viel bessere Jobmöglichkeit, sondern Max ist auch ihr Langzeit-Crush. Nichtsdestotrotz versucht die junge Frau eine Balance zwischen Land und Stadt zu finden. Je länger sie jedoch auf dem Hof bleibt, desto klarer werden ihre wahren Träume. Sie entdeckt nicht nur ein Familiengeheimnis, sondern wagt auch einen Sprung in ein neues Leben.

Hanna (Fanny Krausz) lebt für einen Monat auf dem Bauernhof und wird dort mit ganz anderen Problemen konfrontiert als in der Stadt.

© Foto: HR/BR/ARD Degeto/Meike Birck

Das ist die Besetzung von „Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück“

Der Film kann einige bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft aufweisen. Eine Liste mit der weiteren Besetzung findet ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Hanna Gruber – Fanny Krausz

Max Bergmann – Daniel Gawlowski

Hermine – Carin C. Tietze

Pfarrer Brenner – Heio von Stetten

Pauline – Helena Schönfelder

Alex – Matthias Gärtner

Daniela – Xenia Tiling

Berta Gruber – Doris Buchrucker

Luise Bergmann – Bettina Redlich

Alois Bergmann – Walter Schuster

Zenta Zacher – Angela Ascher

Vroni Altmanseder – Edith Konrath

Willi Kaspovic – Wolfgang Haas

Lorenz – Jonathan Müller

Hanna (jung) – Malena Danninger-Lew

Max (jung) – Andreas Schretter

Hannes Brandt – Felix Hellmann

Wann und wo wurde „Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich, wo und wann „Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück“ gedreht wurde. Gefilmt wurde vom 9. Juli bis zum 7. August 2019 in Niederbayern und München. Über genaue Drehorte war vorab nichts bekannt.