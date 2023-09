Die Sat.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ stellt das übliche Vorgehen beim Kennenlernen neuer Partner auf den Kopf. Der Name ist Programm und die Kandidaten geben einem oder einer Unbekannten das Ja-Wort. Erst danach lernen sie sich kennen. Das Konzept hat sich bewährt, denn mittlerweile steht bereits Staffel 10 in den Startlöchern – dabei gibt es jedoch eine große Neuerung.

Wann startet die Jubiläumsstaffel? Wo wird „Hochzeit auf den ersten Blick“ gezeigt? In diesem Artikel erfahrt ihr, wann und wo die neuen Folgen ausgestrahlt werden.

Wann kommt „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2023 auf Joyn?

Die Jubiläumsstaffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ startet zunächst exklusiv auf Joyn. Dort kann ab Montag, 18. September 2023, wöchentlich eine neue Folge gestreamt werden. Außerdem erwartet Fans eine Spezialfolge mit romantischen Neuigkeiten ehemaliger Teilnehmer, einem Blick hinter die Kulissen des Matchings und den unvergesslichsten Momenten aus zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“. Aus wie vielen Folgen Staffel 10 besteht und wann die Spezialfolge auf Joyn veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

Wird „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2023 auf Sat.1 gezeigt?

„Hochzeit auf den ersten Blick“ wird nach der Ausstrahlung auf Joyn auch im Free-TV auf Sat.1 gezeigt. Bisher stehen keine Sendetermine fest. Es ist lediglich bekannt, dass die Sendung später im Herbst ausgestrahlt wird.

Wie funktioniert die Sendung?

Diese Sendung ist das Richtige für alle, die endlich unter die Haube wollen: In „Hochzeit auf den ersten Blick“ setzen die Kandidaten alles auf eine Karte und geben einem unbekannten Partner oder einer unbekannten Partnerin das Ja-Wort. Erst in den Flitterwochen lernt sich das frisch gebackene Ehepaar kennen: Ist der andere intro- oder extrovertiert? Auf welcher Bettseite schläft er oder sie am liebsten? Und was sind die Essgewohnheiten? Nach dieser intensiven Kennenlernphase besucht sich das Paar gegenseitig zu Hause und muss den Alltag bewältigen. Einige gemeinsam verbrachte Wochen später steht die Entscheidung an: Vor den Augen aller anderen Teilnehmer gibt jedes Paar bekannt, ob sie ihre Ehe weiterführen oder sich scheiden lassen.

Wer sind die Experten bei „Hochzeit auf den ersten Blick“?

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ handelt es sich auch um eine Art Sozialexperiment. Deshalb werden die Teilnehmer von drei Experten begleitet. Sandra Köhldorfer ist Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. An ihrer Seite gehören der Diplom-Psychologe und Matching-Experte Markus Ernst und die systemische Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn zum Team.