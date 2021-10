„Hochzeit auf den ersten Blick“ geht in eine neue Runde. Am Mittwoch, 03.11.2021, startet die 8. Staffel der TV-Sendung auf Sat.1. In der Show suchen zwölf Singles, die sich alle nicht kennen, nach der großen Liebe – und zwar direkt vor dem Traualtar. Dort stehen sich die Paare das erste Mal gegenüber. Wer sich das Ja-Wort geben darf, das entscheiden drei Experten anhand der Wissenschaft.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Die neue Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ wird am Mittwoch, 3. November 2021, das erste Mal ausgestrahlt. Sendezeit der acht Folgen ist jeweils mittwochs zur Primetime um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit auf Sat.1 im Überblick:

Folge 1: 03.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 10.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 17.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 24.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 01.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 08.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 7: 15.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 8: 22.12.2021 um 20:15 Uhr

„Hochzeit auf den ersten Blick“ 2021: Wiederholung auf Sat.1

Wer zur Primetime am Mittwochabend keine Zeit hat HadeB zu schauen, hat immer samstags noch einmal die Gelegenheit.

Die (voraussichtlichen) Termine der Wiederholungen auf Sat.1:

Folge 1: 06.11.2021 um 14:15 Uhr

Folge 2: 13.11.2021 um 14:15 Uhr

Folge 3: 20.11.2021 um 14:15 Uhr

Folge 4: 27.11.2021 um 14:15 Uhr

Folge 5: 04.12.2021 um 14:15 Uhr

Folge 6: 11.12.2021 um 14:15 Uhr

Folge 7: 18.12.2021 um 14:15 Uhr

Folge 8: 25.12.2021 um 14:15 Uhr

„Hochzeit auf den ersten Blick“ 2021: Stream auf Joyn

online im Joyn im Stream ansehen. „Hochzeit auf den ersten Blick“ läuft regulär im TV. Ihr könnt die Sendung aber auchim Livestream von Sat.1 oder aufim Stream ansehen.

Wiederholung der Folgen nach der Ausstrahlung auf der Wer die Sendung verpasst hat, kann dieder Folgen nach der Ausstrahlung auf der Sat.1-Homepage oder auf Joyn nachschauen.

Wie funktioniert „Hochzeit auf den ersten Blick“?

In acht Folgen von HadeB gehen zwölf Singles, die sich nicht kennen, mit einem der anderen unbekannten Teilnehmer oder Teilnehmerinnen den Bund der Ehe ein. Sie sehen sich das allererste Mal in voller Hochzeitsmontur, sprich Brautkleid, Anzug etc., vor dem Traualtar. Damit wollen sie herausfinden, ob aus Wissenschaft Liebe werden kann. Denn für die Zusammenstellung der Paare sind drei Experten verantwortlich. Hat sich ein Paar für die Ehe entschieden, dann geht es auf Hochzeitsreise. Die Paare vor dem Traualtar können allerdings auch vor der Eheschließung sagen, dass sie es nicht möchten.

Wer sucht bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ die Paare aus?

Drei Experten suchen die Paare aus:

Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer

Dr. Sandra Köhldorfer Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn

Beate Quinn Diplompsychologe Markus Ernst

Die Drei wählen die Paare auf Basis von einigen Tests und Auswahlverfahren aus. Die Psychotherapeutin Sandra Köhldorfer ist vom Erfolg des Experiments überzeugt: „Liebe ist nichts Mystisches, das automatisch vom Himmel fällt. Liebe ist immer auch eine Entscheidung – und ‚Hochzeit auf den ersten Blick’ der Königsweg der Partnersuche!“