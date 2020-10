Heiraten, ohne dass man sich kennt – das ist das Konzept der Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“, die am Mittwoch, 4. November 2020 startet. Auch in Staffel 7 wagen wieder einige Kandidaten das Liebes-Experiment. Und direkt in der ersten Folge gibt es eine Premiere: Zwei Singles werden live zur Primetime heiraten.

Wir haben euch alle Infos zum Start, den Sendeterminen und Sendzeit sowie zum Ablauf der Show zusammengefasst.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Sendetermine und Sendezeit

Die neue Sat.1-Show startet am Mittwoch, 4.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Die Staffel umfasst insgesamt acht Folgen ausgestrahlt.

Alle Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 4.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 11.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 18.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 25.11.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 2.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 9.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 7: Mittwoch, 16.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

Folge 8: Mittwoch, 23.12.2020 um 20:15 Uhr auf Sat.1

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Worum geht es?

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ werden zwei Singles aufgrund von ihrer Beziehungspersönlichkeiten füreinander ausgesucht. Zwölf Singles geben sich zur Primetime in acht Episoden das Ja-Wort. Das frischgebackene – rechtsgültige – Ehepaar begibt sich danach auf eine wilde Hochzeitsreise des Kennenlernens im Urlaub. Allerdings können die Kandidaten bereits vor der Eheschließung die nicht vorhandene Beziehung abbrechen, wenn sie das denn möchten.

In dieser Staffel gibt es ein besonderes Paar: Zwei Singles haben sich bisher noch nie gesehen und werden vor laufender Kamera direkt heiraten.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Kandidaten

Fest steht bisher nur, dass zwölf heiratswillige Singles die "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen. Sobald die Kandidaten bekannt sind, erfahrt ihr es hier.

„HadeB“: Wer sucht die Paare aus?

Für die perfekte Portion an Wissenschaft und Liebe ist das erfolgreiche Matching-Trio verantwortlich:

Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer

Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn

Diplompsychologe Markus Ernst

Um die perfekten Matches zu finden, müssen sich die Singles zahlreichen Tests und Auswahlverfahren des Expertenteams stellen. Die drei begleiten die Pärchen in ihren ersten gemeinsamen Wochen bis zur finalen Entscheidung: Zusammenbleiben oder Scheidung?