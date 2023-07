Zweitligist Hertha BSC Berlin testet am heutigen Freitag, den 7. Juli 2023, gegen den BFC Dynamo. Einen Tag später reist die Mannschaft dann schon in die Schweiz – dort geht es direkt am Samstag mit dem nächsten Testspiel gegen die Young Boys Bern weiter. Doch wird das heutige Testspiel gegen BFC Dynamo live übertragen?

Alle Infos zum Testspiel im Überblick.

Hertha gegen BFC Dynamo – Testspiel: Uhrzeit und Spielort

Das Testspiel zwischen Hertha und BFC Dynamo findet am Freitag, den 7. Juli 2023, statt. Anpfiff im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist um 19 Uhr.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Hertha BSC Berlin, BFC Dynamo

: Hertha BSC Berlin, BFC Dynamo Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Freitag, 7. Juli 2023, 19 Uhr

: Freitag, 7. Juli 2023, 19 Uhr Spielort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin

Hertha BSC heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Hertha BSC und dem BFC Dynamo wird leider nicht im TV gezeigt. Auch via YouTube, DAZN oder weiteren Streamingportalen wird es voraussichtlich keine Übertragung geben. Kleiner Trost für alle Daheimgebliebenen: Einen Tag später wird das Testspiel gegen Young Boys Bern auf YouTube gezeigt.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay - TV : -

- : - Live-Stream: -

Hertha testet im Trainingslager gegen drei belgische Erstligisten

Hertha BSC hat drei weitere Testspiele festgezurrt. Im Trainingslager im österreichischen Zell am See, das die Mannschaft von Trainer Pal Dardai am kommenden Mittwoch bis zum 21. Juli bezieht, treffen die Berliner auf drei belgische Erstligisten, wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte.

Am 15. Juli spielt der Bundesliga-Absteiger im Steinbergstadion Leogang gegen Aufsteiger RWD Molenbeek, einen Tag später ist der belgische Meister Royal Antwerpen in Saalfelden (13.00 Uhr) der Gegner. Trainer von Antwerpen ist Ex-Bundesligaprofi und der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg, Mark van Bommel.

Auf der Rückreise legen die Berliner am 21. Juli einen Zwischenstopp in Lüttich ein. Im Maurice-Dufrasne-Stadion ist Standard Lüttich der Gegner der Hertha-Generalprobe (18.00 Uhr). Lüttich gehört auch zum Multi-Club-Netzwerk von Investor 777 Partners. Einen Tag später feiert Hertha die offizielle Saisoneröffnung im Olympiastadion, ehe am 29. Juli mit dem Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky) die Saison in der zweiten Liga beginnt.