Der Hauptstadtklub Hertha BSC Berlin trifft am heutigen Sonntag, den 07.11.2021, auf Bayer 04 Leverkusen. Der Saisonverlauf der Hertha gleicht einer Achterbahnfahrt. Vier Siege und sechs Niederlagen heißt die Bilanz nach zehn Spieltagen. Am vergangenen verloren die Berliner verdient bei der TSG Hoffenheim mit 2:0. Bayer 04 Leverkusen steht oben in der Tabelle. Doch auch die Werkself musste im letzten Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg eine 0:2 Heimniederlage hinnehmen. Unter der Woche jedoch war Bayer 04 in der Europa-Leauge erfolgreich. Gegen Real Betis Sevilla gewann das Team von Trainer Gerardo Seoane mit 4:0

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha und Bayer 04 live im TV übertragen?

und im übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Hertha und Leverkusen findet am Sonntag, den 07.11.2021, um 15:30 Uhr statt. Das Spiel wird vor 37.500 Zuschauern im Olympiastadion in Berlin ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Hertha BSC Berlin, Bayer 04 Leverkusen

: Hertha BSC Berlin, Bayer 04 Leverkusen Wettbewerb : 1. Bundesliga, 11. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 11. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 07.11.2021, 15:30 Uhr

: 07.11.2021, 15:30 Uhr Spielort : Olympiastadion, Berlin

: Olympiastadion, Berlin zugelassene Zuschauer: 37.500

Hertha vs. Leverkusen live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Hertha Berlin und Bayer Leverkusen wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung ledigich auf dem Sender DAZN 1 zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Berlin vs. Leverkusen am 07.11.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Livestream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise vonnöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 11. Spieltag

Neben der Partie zwischen der Hertha gegen Bayer Leverkusen hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle Spiele des 11. Spieltags:

Freitag, den 05.11.2021 um 20:30

FSV Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach

Samstag, den 06.11.2021 um 15:30 Uhr

VfL Bochum vs. TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld

VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg

FC Bayern München vs. SC Freiburg

Samstag, den 06.11.2021 um 18:30 Uhr

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

Sonntag, den 07.11.2021 um 17:30 Uhr

1. FC Köln vs. 1. FC Union Berlin

Sonntag, den 07.11.2021 um 19:30 Uhr