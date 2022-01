Hertha BSC Berlin trifft heute, am Sonntag, den 09.01.2022, auf den 1. FC Köln. Die Berliner konnten das Jahr 2021 mit einem 3:2 Sieg über Dortmund abschließen und wollen an diese Leistung gegen den „Effzeh“ anknüpfen. Die Geisböcke können sich in dieser Saison auf Anthony Modeste verlassen. Der bullige Stürmer sicherte den Kölnern bereits einige Punkte und konnte in der laufenden Saison elf Tore erzielen. Die Kölner schielen auf die internationalen Plätze.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und dem 1. FC Köln live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – Hertha vs. Köln: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln findet am Sonntag, den 09.01.2022, um 15:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Olympiastadion in Berlin ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Hertha BSC Berlin, 1. FC Köln

: Hertha BSC Berlin, 1. FC Köln Wettbewerb : 1. Bundesliga, 18. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 18. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 09.01.2022, 15:30 Uhr

: 09.01.2022, 15:30 Uhr Spielort: Olympiastadion, Berlin

Kölns Anthony Modeste hat in der Vorrunde für den den FC elf Treffer erzielt. Macht er das Dutzend gegen die Hertha voll?

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Hertha Berlin vs. 1. FC Köln live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Hertha BSC Berlin und dem 1. FC Köln wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Die Vorberichte starten um 14:30 Uhr. Moderator ist Tobi Wahnschaffe mit dem Kommentator Uli Hebel. Als Experte dabei ist Sebastian Kneißl, der Reporter vor Ort ist Freddy Harder.

Alle Infos zur Übertragung Berlin vs. Köln am 09.01.2022 um 15:30 Uhr:

