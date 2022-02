Bei „Hart aber fair“ im Ersten spricht Frank Plasberg mit seinen Gästen im Studio über ein aktuelles Thema, das Deutschland und die Welt bewegt. Auch an diesem Montag, 28.02.2022, hat der Moderator wieder Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft zur Diskussion eingeladen.

Worum geht es heute Abend ?

? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und Gästebuch – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Hart aber fair“ heute: Thema am 28.2.22

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ geht es am 28.02.2022 um das Thema: „Triumph der Gewalt: Wie hilflos ist der Westen gegen Putin?“.

Die Ukraine gleicht einem Schlachtfeld, EU und Nato sind gelähmt – stehen Wladimir Putin und Russland vor einem umfassenden Sieg? Hat der Westen seiner Gewalt zu wenig entgegenzusetzen? Und sind wir nun angekommen in einer Welt, in der Diplomatie nichts gilt, sondern nur Stärke und Abschreckung? Über diese Fragen sprechen die Gäste bei Frank Plasberg an diesem Montag.

„Hart aber fair“ heute: Gäste am 28.2.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die Gäste der Sendung am 28.02.2022 mittlerweile bekannt gegeben.

Michael Roth (SPD, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Bundestagsabgeordneter; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand)

(SPD, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Bundestagsabgeordneter; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand) Udo Lielischkies (Journalist, von 2014 bis 2018 Leiter des ARD Studios Moskau)

(Journalist, von 2014 bis 2018 Leiter des ARD Studios Moskau) Sabine Fischer (Osteuropa- und Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik)

(Osteuropa- und Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik) Hans-Lothar Domröse (ehemaliger deutscher NATO-General)

(ehemaliger deutscher NATO-General) Gabor Steingart (Journalist und Publizist; Gründer von „Media Pioneer“)

„Hart aber fair“: Gästebuch zum 28.2.22

Zuschauer von „Hart aber fair" können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

„Hart aber fair“: Sendetermine

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 28. Februar 2022 um 21:00 Uhr im Ersten. Normalerweise wird die Sendung wird anschließend nochmal im Ersten, auf tagesschau24 und 3sat wiederholt. Doch für diese Folge ist keine Wiederholung bekannt.

„Hart aber fair“: Mediathek