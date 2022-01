Am Montag, 17.01.2022, lädt Frank Plasberg wieder live im Ersten zur großen Diskussion ein. Etwas früher als sonst spricht er mit seinen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über das eine Thema, das Deutschland und die Welt nach wie vor in Atem hält: die Omikron-Variante.

Worum geht es dieses Mal genau? Wer ist im Studio? Wann wird die Folge wiederholt? Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek, Gästebuch und Faktencheck – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Hart aber fair“ heute: Thema am 17.01.22

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ geht es am 17.01.2022 um das Thema: „In der Omikronwelle – was bringt eine Impfpflicht?“.

Die Infektionszahlen explodieren wegen der neuen Variante. Die Gäste sprechen unter anderem über diese Fragen:

Stecken wir uns jetzt alle an?

Wandelt sich das Virus immer weiter?

Die Impfung schützt immer noch vor schwerer Erkrankung, aber rechtfertigt das die umstrittene Impfpflicht?

„Hart aber fair“ heute: Gäste am 17.01.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die fünf Gäste der Sendung am 17.01.2022 bereits bekannt gegeben.

Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz)

(SPD, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz) Christine Aschenberg-Dugnus (FDP, Bundestagsabgeordnete, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion)

(FDP, Bundestagsabgeordnete, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion) Prof. Dr. Timo Ulrichs (Epidemiologe, Professor für internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Berliner akkon Hochschule für Humanwissenschaften)

(Epidemiologe, Professor für internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Berliner akkon Hochschule für Humanwissenschaften) Michael Bröcker (Journalist, Chefredakteur der Media Pioneer GmbH)

(Journalist, Chefredakteur der Media Pioneer GmbH) Prof. Dr. Malte Thießen (Medizinhistoriker; erforscht die Geschichte des Impfens)

„Hart aber fair“: Gästebuch zum 17.01.22

Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Imzu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihrezum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

„Hart aber fair“: Faktencheck zum 17.01.22

Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher checkt „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils In der Live-Sendung geht es für gewohnt turbulent zu. Da bleibt in den 75 Minuten meist keine Zeit,direkt zu prüfen. Daher checkt „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einigevon Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders.

Somit folgt der Faktencheck für die Sendung den 17.01.2022 am Dienstag, 18.01.2022.

„Hart aber fair“: Sendetermine

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 17. Januar 2022 bereits um 20:45 Uhr live im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

17.01.2022 um 20:45 Uhr auf Das Erste

18.01.2022 um 02:15 Uhr auf Das Erste

18.01.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

19.01.2022 um 00:40 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“: Mediathek