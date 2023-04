„Hart aber fair“ gehört bereits seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags diskutieren wechselnde Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles Thema. Seit diesem Jahr ist Montag, 24.04.2023, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine spannende Diskussion freuen. Die Talkshowgehört bereits seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags diskutieren wechselndeaus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles. Seit diesem Jahr ist Louis Klamroth der Moderator der Sendung. Am, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine spannende Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Hart aber fair“ am 24.04.23

Die neue Ausgabe von „Hart aber fair“ am 24. April 2023 geht um das Thema: „Altern in Würde oder in Armut: Wer kann sich gute Pflege noch leisten?“.

Die rasant steigenden Kosten schockieren Alte, Kranke und Angehörige. Pflegeheime stehen reihenweise vor der Pleite. Wird so gute Pflege unbezahlbar? Wie stark wird die Pflegeversicherung noch steigen? Und was bringen die Hilfspläne des Gesundheitsministers?

Wer sind die Gäste bei „Hart aber fair“ am 24.04.23?

Wer diskutiert am Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste das Erste für die Sendung am 24. April 2023 angekündigt hat, seht ihr hier:

Karl Lauterbach (SPD, Bundesminister für Gesundheit)

(SPD, Bundesminister für Gesundheit) Katy Karrenbauer (Schauspielerin und Sängerin; kümmert sich um ihren demenzkranken Vater, der im Heim lebt)

Karrenbauer (Schauspielerin und Sängerin; kümmert sich um ihren demenzkranken Vater, der im Heim lebt) Kai A. Kasri (Heimbetreiber aus Bayern; Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.)

(Heimbetreiber aus Bayern; Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.) Silke Behrendt-Stannies (Pflegefachkraft und Betriebsrätin)

(Pflegefachkraft und Betriebsrätin) Jochen Springborn (pflegt seine MS-kranke Frau zu Hause; Mitglied im Verein „Wir pflegen“)

Karl Lauterbach ist heute zu Gast bei „Hart aber fair“

© Foto: Kay Nietfeld/dpa

Das Gästebuch zu „Hart aber fair“ am 24.04.23

Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

Die Sendetermine und Wiederholungen in dieser Woche

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 24. April 2023 um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend noch mehrmals wiederholt.

Alle Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

24.04.2023 um 21:00 Uhr in der ARD

25.04.2023 um 02:05 Uhr in der ARD

25.04.2023 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

26.04.2023 um 00:35 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek