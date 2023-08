„Hart aber fair“ gehört bereits seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags diskutieren verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein Thema, das Deutschland und die Welt bewegt. Seit diesem Jahr ist Montag, 14.08.2023, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine spannende, aktuelle Diskussion freuen. Die Talkshowgehört bereits seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags diskutieren verschiedeneaus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein, das Deutschland und die Welt bewegt. Seit diesem Jahr ist Louis Klamroth der Moderator der Sendung. Am, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine spannende, aktuelle Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Hart aber fair“ am 14.08.23

Die neue Ausgabe von „Hart aber fair“ am 14. August 2023 geht um das Thema: „Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?“

Die Zahl der Flüchtlinge steigt, der Ton in der Politik wird rauer. Asylverfahren nur noch außerhalb der EU? Clanmitglieder abschieben, auch ohne Vorstrafe? Was bringen solche Vorschläge? Was wird aus einer Gesellschaft, die auf Abschottung setzt und Menschenrechte in Frage stellt?

Wer sind die Gäste bei „Hart aber fair“ am 14.08.23?

Ruud Koopmans (Professor für Soziologie und Migrationsforschung, Humboldt-Universität Berlin, Buchautor „Die Asyl-Lotterie“)

(Professor für Soziologie und Migrationsforschung, Humboldt-Universität Berlin, Buchautor „Die Asyl-Lotterie“) Thorsten Frei (CDU, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

(CDU, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) Wiebke Judith (Rechtspolitische Sprecherin bei Pro Asyl)

(Rechtspolitische Sprecherin bei Pro Asyl) Cansin Köktürk (Sozialarbeiterin und Buchautorin)

(Sozialarbeiterin und Buchautorin) Lars Castellucci (SPD, Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion)

Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben Zuschauer die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

In der Live-Sendung geht es für gewohnt turbulent zu. Da bleibt in den 75 Minuten meist keine Zeit, Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher schaut „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders. Somit folgt der Faktencheck für die aktuelle Sendung am Dienstag, 20.06.2023.

Die Sendetermine und Wiederholungen in dieser Woche

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 14. August 2023 um 23:15 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend noch mehrmals wiederholt.

Alle Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

14.08.2023 um 23:15 Uhr im Ersten

