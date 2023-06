„Hart aber fair“ gehört bereits seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags diskutieren verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein Thema, das Deutschland und die Welt bewegt. Seit diesem Jahr ist Montag, 12.06.2023, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine spannende, aktuelle Diskussion freuen. Die Talkshowgehört bereits seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags diskutieren verschiedeneaus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein, das Deutschland und die Welt bewegt. Seit diesem Jahr ist Louis Klamroth der Moderator der Sendung. Am, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine spannende, aktuelle Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Hart aber fair“ am 12.06.23

Die neue Ausgabe von „Hart aber fair“ am 12. Juni 2023 geht um das Thema: „Selbst das Wasser wird zur Waffe: Keine Chance auf Frieden in der Ukraine?“

Der zerborstene Damm, die Flut in der Ukraine zeigen: Dieser Krieg kann immer noch schlimmer werden. Bringt die ukrainische Offensive jetzt Erfolg? Wie stark ist Putins Russland wirklich, an der Front und in der Heimat? Und wann ist die Zeit reif für eine Offensive der Diplomaten?

Wer sind die Gäste bei „Hart aber fair“ am 12.06.23?

Wer diskutiert am Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste das Erste für die Sendung am 12. Juni 2023 angekündigt hat, seht ihr hier:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann - FDP, Vorsitzende des Verteidigungs-ausschusses; Bundestagsabgeordnete; Mitglied im Bundesvorstand

Ralf Stegner - SPD, Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Katja Gloger - Journalistin und Russlandexpertin; Buchautorin u.a. „Putins Welt"

Sönke Neitzel - Militärhistoriker; Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam

Alexander Rodnyansky - Berater des ukrainisches Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

Ina Ruck - Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Moskau

Das Gästebuch zu „Hart aber fair“ am 12.06.23

Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben Zuschauer die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

Der Faktencheck zu „Hart aber fair“ am 12.06.23

In der Live-Sendung geht es für gewohnt turbulent zu. Da bleibt in den 75 Minuten meist keine Zeit, Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher schaut „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders. Somit folgt der Faktencheck für die aktuelle Sendung am Dienstag, 13.06.2023.

Die Sendetermine und Wiederholungen in dieser Woche

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 12. Juni 2023 um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend noch mehrmals wiederholt.

Alle Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

12.06.2023 um 21:00 Uhr im Ersten

13.06.2023 um 02:05 Uhr im Ersten

13.06.2023 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

14.06.2023 um 00:50 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek