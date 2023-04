„Hart aber fair“ gehört bereits seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags diskutieren wechselnde Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles Thema. Seit diesem Jahr ist Montag, 03.04.2023, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine spannende Diskussion freuen. Die Talkshowgehört bereits seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags diskutieren wechselndeaus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles. Seit diesem Jahr ist Louis Klamroth der Moderator der Sendung. Am, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine spannende Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Hart aber fair“ am 03..04.23

Die neue Ausgabe von „Hart aber fair“ am 03. April 2023 geht um das Thema: „Die Ukraine kämpft, die Bundeswehr übt noch: Muss Deutschland Krieg können?“.

Während die Ukraine ums Überleben kämpft, wird hierzulande gefragt: Wie viel Geld und Unterstützung braucht die Bundeswehr, um wieder kampffähig zu werden? Und was machen Kampf und Krieg mit den Soldaten und mit ihren Angehörigen?

Darüber diskutieren die Gäste an diesem Abend bei Louis Klamroth.

Wer sind die Gäste bei „Hart aber fair“ am 03.04.23?

Wer diskutiert am Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste das Erste für die Sendung am 03. April 2023 angekündigt hat, seht ihr hier:

Michael Roth: SPD-Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand

Franz Alt: Publizist; Friedensaktivist; Autor des Buches "Frieden ist noch immer möglich"

Publizist; Friedensaktivist; Autor des Buches "Frieden ist noch immer möglich" Paul Ronzheimer: stellv. Chefredakteur „Bild“; berichtet als Kriegsreporter aus der Ukraine

stellv. Chefredakteur „Bild“; berichtet als Kriegsreporter aus der Ukraine Mariya Maksymtsiv: in Deutschland lebende Ukrainerin

in Deutschland lebende Ukrainerin Ulrike Winkelmann: Chefredakteurin der taz

Im Einzelgespräch: Rüdiger Hesse, Bundeswehr-Einsatzveteran

Kriegsreporter Paul Ronzheimer beim RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen 2022"

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Das Gästebuch zu „Hart aber fair“ am 3.04.23

Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

Der Faktencheck zu „Hart aber fair“ am 03.04.23

In der Live-Sendung geht es für gewohnt turbulent zu. Da bleibt in den 75 Minuten meist keine Zeit, Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher schaut „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders.

Die Sendetermine und Wiederholungen in dieser Woche

Die neue Folge von „Hart aber fair“ lief am 27. März 2023 um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend noch mehrmals wiederholt.

Alle Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

03.04.2023 um 21:00 Uhr auf Das Erste

04.04.2023 um 02:05 Uhr auf Das Erste

04.04.2023 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

05.04.2023 um 00:55 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek