Die Talkshow „Hart aber fair“ läuft in der Regel am Montagabend in der ARD. Aber eben nicht jede Woche. In dieser Woche ist dieser Montag auch kein normaler Wochenstart. Aufgrund des deutschlandweiten Feiertags am Dienstag, dem 3. Oktober, nutzten viele Deutsche den Montag als Brückentag. Auch die ARD hat an diesem besonderen Montag ihr Programm umgeworfen. Statt des normalen Ablaufs steht dieser Montag ganz im Zeichen der Erfolgsserie „ Babylon Berlin “. Nach „ Anne Will “ am Sonntag muss jetzt auch der Talk „Hart aber fair“ dieser Programmänderung weichen.