„Hart aber fair" fest ins ARD-Programm. Immer montags spricht Moderator Frank Plasberg live im Studio mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Am Montag, 29.08.2022, passte sich die Sendung dem ARD-Themenabend #unserWasser an.

Worum ging es genau?

Wer war im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und Gästebuch – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Hart aber fair“: Thema am 29.8.22

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ ging es am 29.08.2022 um das Thema: „Die Jahrhundert-Dürre: Erleben wir gerade unsere Zukunft?“.

Dauerhitze, kaum Regen – Deutschland befindet sich im Dürre-Sommer. Ist das schon der Alltag in Zeiten des Klimawandels? Müssen wir lernen, mit dem Wassermangel zu leben, uns für einen grünen Rasen und vollen Pool schämen? Darüber diskutierten die Gäste am Montagabend nach der Dokumentation zum Thema.

„Hart aber fair“: Gäste am 29.8.22

Wer diskutierte am Montagabend in der berühmten Runde? Welche Gäste im Ersten in der Sendung am 29.08.2022 zu sehen waren, findet ihr hier:

Mona Neubaur (B‘90/Grüne, NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie)

(B‘90/Grüne, NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie) Sven Plöger (Meteorologe, ARD-Wetterexperte)

(Meteorologe, ARD-Wetterexperte) Carla Reemtsma (Klima-Aktivistin; Sprecherin und Mitorganisatorin der „Fridays for Future“-Demos)

(Klima-Aktivistin; Sprecherin und Mitorganisatorin der „Fridays for Future“-Demos) Werner Marnette (langjähriger Industriemanager und ehemaliger CDU Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein)

(langjähriger Industriemanager und ehemaliger CDU Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein) Alexander Held (Forstwissenschaftler und Feuerökologe; Waldbrandexperte)

„Hart aber fair“: Gästebuch zum 29.8.22

Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

„Hart aber fair“: Faktencheck zum 29.8.22

einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders. Somit folgt der In der Live-Sendung geht es für gewohnt turbulent zu. Da bleibt in den 75 Minuten meist keine Zeit, Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher schaut „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders. Somit folgt der Faktencheck für die Sendung am 29.08.2022 am Dienstag, 30.08.2022.

„Hart aber fair“: Sendetermine

Die neue Folge von „Hart aber fair“ lief am 29. August 2022 um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend noch mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

29.08.2022 um 21:00 Uhr auf Das Erste

30.08.2022 um 03:35 Uhr auf Das Erste

30.08.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

31.08.2022 um 01:20 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“: Mediathek