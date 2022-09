„Hart aber fair“ gehört seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Darin spricht live im Studio in Köln mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. So auch am Montag, 12.09.2022. Am Montagabend wird im Ersten aktuell für gewöhnlich diskutiert. Die Talkshowgehört seit vielen Jahren fest ins-Programm. Darin spricht Frank Plasberg im Studio in Köln mit verschiedenenaus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles, das Deutschland bewegt. So auch am

„Hart aber fair“: Thema am 12.9.22

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ ging es am 12.09.2022 um das Thema: „Zu teures Gas, zu wenig Strom: Muss die Atomkraft doch länger laufen?“

Deutschland befindet sich aktuell in der Energiepreis-Zange: Gas und Strom werden unbezahlbar. Kann die Politik beim Strom vielleicht helfen, ist sie beim Gas aber ohnmächtig? Droht bald vielen Betrieben und auch Bürgern die Pleite? Und was bringt es, wenn die Atommeiler länger laufen? Darüber diskutierten die Gäste am Montagabend in Köln.

„Hart aber fair“: Gäste am 12.9.22

Wer diskutierte am Montagabend in der berühmten Runde? Welche Gäste im Ersten in der Sendung am 12.09.2022 zu sehen waren, findet ihr hier:

Tarek Al-Wazir (B‘90/Grüne, Hessischer Wirtschaftsminister)

(B‘90/Grüne, Hessischer Wirtschaftsminister) Hermann-Josef Tenhagen (Wirtschaftsjournalist; Chefredakteur des Verbraucher-Ratgebers „Finanztip“)

(Wirtschaftsjournalist; Chefredakteur des Verbraucher-Ratgebers „Finanztip“) Caterina Künne (Inhaberin einer Bäckerei-Kette in Hannover)

(Inhaberin einer Bäckerei-Kette in Hannover) Gitta Connemann (CDU, Bundestagsabgeordnete; Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT)

(CDU, Bundestagsabgeordnete; Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT) Prof. Dr. Stefan Kooths (Ökonom; Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, IfW Kiel)

Das Gästebuch zu „Hart aber fair“ am 12.9.22

Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

Der Faktencheck zu „Hart aber fair“ am 12.9.22

In der Live-Sendung geht es für gewohnt turbulent zu. Da bleibt in den 75 Minuten meist keine Zeit, Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher schaut „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders.Somit folgt der Faktencheck für die Sendung am 12.09.2022 am Dienstag, 13.09.2022.

Die Sendetermine und Sendezeit in dieser Woche

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 12. September 2022 um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend noch mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

12.09.2022 um 21:00 Uhr auf Das Erste

13.09.2022 um 02:15 Uhr auf Das Erste

13.09.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

14.09.2022 um 01:30 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek