Frank Plasberg und seine Talkshow „Hart aber fair“ gehören seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags spricht der Moderator live im Studio in Berlin mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. So auch an diesem Montag, 09.05.2022.

Worum geht es heute Abend ?

? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und Gästebuch – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Hart aber fair“ heute: Thema am 9.5.22

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ geht es am 09.05.2022 um das Thema: „Siegesparade am Rande des Abgrunds – was macht Russland jetzt?“

„Hart aber fair“ heute: Gäste am 9.5.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste das Erste für die Sendung am 09.05.2022 angekündigt hat, seht ihr hier:

Roderich Kiesewetter (CDU, seit 2009 Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss; Oberst a.D.)

(CDU, seit 2009 Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss; Oberst a.D.) Gesine Dornblüth (Journalistin, war von 2012 bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau)

(Journalistin, war von 2012 bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau) Michael Roth (SPD, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand)

(SPD, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand) Claudia Major (Militärexpertin; leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin)

(Militärexpertin; leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin) Wolfgang Merkel (Politikwissenschaftler und Demokratieforscher)

„Hart aber fair“: Gästebuch zum 9.5.22

Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

„Hart aber fair“: Sendetermine

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 9. Mai 2022 um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend noch mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

09.05.2022 um 21:00 Uhr auf Das Erste

10.05.2022 um 02:50 Uhr auf Das Erste

10.05.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

11.05.2022 um 00:40 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“: Mediathek