Am Mittwoch, den 16. August 2023, empfängt Hansa Rostock II in der Regionalliga Nordost Energie Cottbus. Nach der deutlichen Niederlage im DFB-Pokal am vergangenen Wochenende steht für Energie Cottbus wieder der Alltag in der Regionalliga an. Das Team von Claus-Dieter Wollitz möchte am 3. Spieltag den ersten Saisonsieg feiern. Bisher gab es eine Niederlage und ein Remis, dies soll sich im Auswärtsspiel in Rostock ändern.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hansa Rostock II gegen Energie Cottbus und die Übertragung im TV und Stream.

Hansa Rostock II vs. Energie Cottbus – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Mittwoch, den 16.08.2023, trifft Hansa Rostock II auf Energie Cottbus. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Ostseestadion in Rostock. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Hansa Rostock II, Energie Cottbus

: Hansa Rostock II, Energie Cottbus Wettbewerb : 3. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 3. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Mittwoch, 16.08.2023, 19:00 Uhr

: Mittwoch, 16.08.2023, 19:00 Uhr Spielort : Ostseestadion, Rostock

: Ostseestadion, Rostock Schiedsrichter: Pascal Wien (Schildow)

Regionalliga Nordost: Wer überträgt Hansa Rostock II gegen Energie Cottbus im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen Hansa Rostock II und Energie Cottbus wird nicht live TV übertragen.

Hansa Rostock II gegen Energie Cottbus: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für die Partie Hansa Rostock II gegen Energie Cottbus gibt es keinen Livestream. Wer das Spiel live verfolgen möchte, kann auf das Radio zurückgreifen. Bei EnergieFM wird das Spiel Hansa Rostock II gegen Energie Cottbus live übertragen.