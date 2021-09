Hans-Dieter „Hansi“ Flick soll die deutsche Nationalmannschaft zu alter Stärke führen. Nach der katastrophalen WM 2018 und dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 unter Joachim Löw, soll der neue Bundescoach an die Erfolge, die er bei dem FC Bayern München erreichen konnte, anknüpfen. Die Qualifikation für die WM 2022 sollte ein Selbstläufer sein. Bis zum Winter 2022 hat Hansi Flick Zeit, den Bundeskader zu perfektionieren und für die Winterweltmeisterschaft vorzubereiten. Doch wie sieht es bei Flick privat aus?

Gehalt, Vermögen, Partner, Erfolge– alle Infos und Fakten zu Hansi Flick findet ihr hier.

Hansi Flick Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Wohnort, Kinder, Größe

Hansi Flick wurde am 24.02.1965 in Heidelberg geboren. Zu seiner aktiver Zeit spielte Flick unter anderem fünf Jahre lang beim FC Bayern München und drei Jahre lang beim 1. FC Köln ehe er dann aufgrund vieler Verletzungen seine Profikarriere mit 28 Jahren beenden musste. Seit 2021 ist er Trainer der deutschen Nationalmannschaft.

Alle Infos zu Hansi Flick im Überblick:

Name : Hans-Dieter Flick (Spitzname Hansi)

: Hans-Dieter Flick (Spitzname Hansi) Alter : 56

: 56 Geburtstag : 24.02.1965

: 24.02.1965 Sternzeichen : Fische

: Fische Größe : 177 cm

: 177 cm Geburtsort : Heidelberg

: Heidelberg Wohnort : Bammental in der Kurpfalz

: Bammental in der Kurpfalz Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Beruf : Fußball-Nationaltrainer

: Fußball-Nationaltrainer Beziehungsstatus : verheiratet mit Silke Flick

: verheiratet mit Silke Flick Kinder: Hannah und Catherine

Hansi Flick: Seine Karriere als Trainer bisher

Hansi Flick ist dem DFB bereits seit 2006 bekannt. Bis 2014 stand Flick, mit seinem Vorgänger Jogi Löw, als Co-Trainer an der Seitenlinie. 2014 gewann er mit Löw und der deutschen Nationalmannschaft die WM in Brasilien. Der Ex-Bundescoach hinterlässt tiefe Fußspuren die vom ehemaligen Bayern-Trainer gefüllt werden müssen. Nach der Entlassung von Niko Kovac 2019 wurde Hansi Flick Cheftrainer beim FC Bayern München. Und von diesem Moment an fing die Märchenreise an. Die Münchner gewannen in einer Saison das sogenannte „Sextuple“ (sechs Titel). Dieses Meisterstück ist bisher, neben dem FC Bayern München, noch dem FC Barcelona gelungen (2009). Nun soll er die deutsche Nationalmannschaft zum nächsten großen Turniergewinn führen.

2006 : Nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Nationalmannschaftstrainer wird Joachim Löw Chef- und Hans-Dieter Flick sein Co-Trainer .

: Nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Nationalmannschaftstrainer wird Joachim Löw Chef- und Hans-Dieter Flick sein . 2008 : Deutschland wird Vize-Europameister . Im Finale unterliegt das Team von Jogi Löw Spanien mit 0:1.

: Deutschland wird . Im Finale unterliegt das Team von Jogi Löw Spanien mit 0:1. 2010 : Löw wird mit der Nationalmannschaft Dritter bei der WM in Südafrika.

: Löw wird mit der Nationalmannschaft in Südafrika. 2012 : Deutschland scheidet bei der EM in Polen und der Ukraine im Halbfinale gegen Italien aus.

: Deutschland scheidet bei der EM in Polen und der Ukraine im gegen Italien aus. 2014 : Löw feiert seinen größten Erfolg. Die DFB-Elf gewinnt gegen Argentinien im Finale von Rio mit 1:0 und wird Weltmeister . Nach der WM tritt Hansi Flick als Co-Trainer zurück und fungierte bis 2019 als Sportdirektor beim DFB .

: Löw feiert seinen größten Erfolg. Die DFB-Elf gewinnt gegen im Finale von Rio mit 1:0 und wird . Nach der WM tritt als und fungierte bis 2019 als beim . 2019 : Hansi Flick übernimmt das Traineramt beim FC Bayern München nachdem Niko Kovac vorzeitig entlassen wurde.

: Hansi Flick übernimmt das Traineramt beim nachdem Niko Kovac vorzeitig entlassen wurde. 16. Juni 2020 : Der FC Bayern München gewinnt unter Hansi Flick den 30. Meistertitel.

: Der FC Bayern München gewinnt unter Hansi Flick den 4. Juli 2020 : Nicht einmal drei Wochen später gewinnen die Bayern im Olympiastadion das DFB-Pokal Finale mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen.

: Nicht einmal drei Wochen später gewinnen die Bayern im Olympiastadion das mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen. 23. August 2020 : Im Champions-League Finale köpfte Kingsley Coman den FC Bayern München zum Sieg gegen Paris Saint-Germain.

: Im köpfte Kingsley Coman den FC Bayern München zum Sieg gegen Paris Saint-Germain. 24. September 2020 : Einen Monat später folgte der nächste Titel. Im Uefa-Supercup konnte sich das Team von Hansi Flick gegen Sevilla nach Verlängerung mit 2:1 durchsetzen.

: Einen Monat später folgte der nächste Titel. Im konnte sich das Team von Hansi Flick gegen Sevilla nach Verlängerung mit 2:1 durchsetzen. 30. September 2020 : In einem turbulenten Super-Cup Finale schlug der FCB den Dauerrivalen aus Dortmund mit 3:2.

: In einem turbulenten schlug der FCB den Dauerrivalen aus Dortmund mit 3:2. 11. Februar 2021 : Der FC Bayern München macht das „ Sextuple “ unter Hansi Flick perfekt. In Katar gewann man die Fifa-Klub-Weltmeisterschaft und machte somit den sechten Titel in einer Spielzeit klar.

: Der FC Bayern München macht das „ “ unter Hansi Flick perfekt. In Katar gewann man die und machte somit den sechten Titel in einer Spielzeit klar. EM 2021: Jogi Löw gibt seinen Rücktritt bekannt. Die Europameisterschaft wird sein letztes Turnier. Hansi Flick verlässt daraufhin den FC Bayern München, um Bundestrainer zu werden.

Hansi Flick Vermögen: Soviel verdient der Bundestrainer

7 Millionen Euro im Jahr geschätzt. Offizielle Zahlen zum Gehalt beim DFB gibt es nicht. Das geschätzte Vermögen von Hansi Flick soll im Jahr 2021 laut Millionen Euro liegen. Beim FC Bayern wurde das Gehalt von Flick auf etwaim Jahr geschätzt. Offizielle Zahlen zum Gehalt beimgibt es nicht. Das geschätzte Vermögen von Hansi Flick soll im Jahr 2021 laut Statista bei 10liegen.

Hans-Dieter Flick: Ehefrau und Kinder

Hansi Flick ist bereits seit über 30 Jahren mit Silke verheiratet. Im zarten alter von 15 und 18 Jahren lernen sie sich kennen. Das Ehepaar hat zwei Kinder, und auch bereits zwei Enkelkinder.