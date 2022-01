Am Donnerstag, den 13.01.2022, hat das Warten für die Handball-Fans ein Ende. Die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei startet. Wer schafft es den Titelverteidiger Spanien vom Thron zu stoßen? Neben den Spaniern gehen die Franzosen und Dänemark als Favoriten in das Turnier. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist am Start.

Wo wird die Handball-EM 2022 live im Free-TV übertragen?

live im übertragen? Wird es auch einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft findet ihr hier.

Handball-EM 2022: Gibt es eine Übertragung im TV?

Für alle Handball-Fans gibt es gute Nachrichten. Die ARD und das ZDF haben sich die Rechte für die Spiele der Deutschen Handball-Mannschaft gesichert. Die ARD zeigt die ersten beiden Vorrundenspiele der Deutschen Nationalmannschaft. Das ZDF überträgt das dritte Vorrundenspiel gegen Polen. In der Hauptrunde übertragen die Sender jeweils zwei Spiele, jedoch nur bei deutscher Beteiligung. Das Endspiel am 30. Januar zeigt das ZDF. Zudem überträgt Eurosport ganze 18 Spiele der Handball-EM – auch ohne deutsche Beteiligung.

Handball-EM 2022: Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Schon wieder gibt es positive Nachrichten. Sowohl ARD als auch ZDF bieten einen kostenlosen Live-Stream an. Sportdeutschland.tv bietet zudem einen kostenpflichtigen Live-Stream an. Dort werden allerdings auch alle Spiele live und in voller Länge übertragen. DAZN und Sky haben sich keine Rechte gesichert und werden somit kein Spiel zeigen.

Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung der Handball-EM in Kürze: