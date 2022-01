Es ist ein echter Handball-Klassiker: Am Eröffnungsabend der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei trifft Kroatien auf Frankreich. Beide Teams wurden schon mehrfach Welt- und Europameister und lieferten sich viele hochklassige Duelle. Nikola Karabatic, Domagoj Duvnjak, Kentin Mahé, Ivan Cupic und und und – die Liste der Superstars und Ausnahmespieler auf beiden Seiten ist lang.

Dementsprechend groß ist das Interesse der Medien. Hier erfahrt ihr alles zur TV-Übertragung des Handball-Vorrundenspiels und welche Sender einen Livestream anbieten.

Kroatien gegen Frankreich: Übertragung im TV und Live-Stream

Eurosport überträgt Kroatien gegen Frankreich live, außerdem könnt ihr das Spiel auf ORF Sport + schauen. Livestreams gibt es in der ORF TVThek, auf sportdeutschland.tv und im Eurosport Player – die letzten beiden Angebote sind allerdings kostenpflichtig.

Free-TV: Eurosport, ORF Sport +

Pay-TV: –

Livestream: Eurosport Player, ORF TVThek, sportdeutschland.tv

Kroatien gegen Frankreich: Datum, Uhrzeit, Spielort, Anwurf

Teams: Kroatien, Frankreich

Datum: 13.01.2022

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Spielort: Pick Arena, Szeged

Anwurf: 20:30 Uhr

Schiedsrichter: Vaclav Horacek / Jiri Novotny (Tschechien)

Handball EM 2022: Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem EM-Start

In den kommenden zwei Wochen ermitteln die besten Handball-Mannschaften Europas in der Slowakei und in Ungarn ihren Meister. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Turnier – und wie es um die Vertreter aus Baden-Württemberg bestellt ist, bekommt ihr im folgenden Artikel: