Die 16. Handball-Europameisterschaft der Männer findet vom 10. bis 28. Januar 2024 in Deutschland statt. Es ist das erste Mal, dass eine Handball-EM der Männer in Deutschland ausgetragen wird. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf die Schweiz, Nordmazedonien und Frankreich.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zu den Terminen der Handball-EM 2024 und den Spielorten, in denen das Turnier ausgetragen wird. Zudem erfahrt ihr, wie ihr Tickets für die verschiedenen Spielorte bekommt.

Handball-EM 2024: Tagestickets ab 31. Mai 2023 erhältlich

Im Mai 2023 hat der Deutsche Handballbund (DHB) die zweite Phase des Ticketverkaufs für die Heim-EM gestartet. Ab dem 31. Mai sind Tagestickets für das Turnier im kommenden Jahr (10. bis 28. Januar 2024) erhältlich. Die Karten sind ab 19 Euro erhältlich, wie der Verband mitteilte.

In der ersten Phase des Vorverkaufs, die noch läuft, sind bisher nur Ticketpakete für die Gruppen aller Turnierphasen verfügbar. Das Eröffnungsspiel in Düsseldorf bildet die einzige Ausnahme: Für diese Partie, bei der ein Zuschauer-Weltrekord mit mehr als 50.000 Fans aufgestellt werden soll, wurden bereits mehr als 40.000 Karten verkauft. Der DHB hat daraufhin den Vorverkauf gestoppt.

Insgesamt werden bei der Heim-EM 65 Spiele ausgetragen und etwa 400.000 Tickets angeboten. Mehr als 25 Prozent davon sind bereits verkauft.

Wo gibt es Tickets für die Spiele der Handball-EM 2024 zu kaufen?

Ticketverkauf für die Handball-EM 2024 in Deutschland hat in der ersten Phase bereits begonnen. Vorverkaufsstart war am 22. Mai 2022. Seit diesem Zeitpunkt sind Tickets für die Europameisterschaft für die Spielorte erhältlich. Diese bekommt ihr im Online-Shop und bei den lokalen Vorverkaufsstellen des Ticketanbieters CTS Eventim

Tickets gibt es in verschiedenen Varianten und Kategorien zu kaufen. Diese reichen von Tageskarten bis hin zu Tickets für alle Spiele am selben Spielort. Auch werden die Eintrittskarten für die jeweiligen Hallen in verschiedenen Sektoren zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Abhängig von der Halle gibt es zusätzliche Angebote für VIP-Logen, aber auch Paketen für Familien. Ermäßigungen gibt es bei den Tickets für Schüler, Studenten, Rentner und FSJler. Auch für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren gibt es günstigere Eintrittskarten.

Des Weiteren gibt es auf der Homepage der Europäischen Handballföderation (EHF) Karten für das Turnier zu kaufen.

Wo finden das Eröffnungsspiel und das Finale der Handball-EM 2024 statt?

Die Spiele der Handball-EM 2024 werden in sechs deutschen Städten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet in Düsseldorf in der Merkur Spiel-Arena statt und soll einen neuen Weltrekord für das Handballspiel mit den meisten Zuschauern aufstellen. Das Finale findet in der Lanxess-Arena in Köln statt. Die sechs Vorrundengruppen haben jeweils einen festen Spielort (Berlin, München, Mannheim). Jeweils zwei Vorrundengruppen teilen sich dabei einen Spielort.

Handball-EM 2024 : An welchen Spielorten werden welche Partien ausgetragen?

Die Handball-Europameisterschaft findet in Deutschland in sechs verschiedenen Spielorten statt. Die Spielorte für die Handall-EM stehen bereits fest. In folgenden Hallen werden die Spiele der Europameisterschaft zu sehen sein:

Düsseldorf: Merkur Spiel Arena - 50.000 Zuschauer

Bei der Handball-EM 2024 finden zwei Spiele in Düsseldorf statt. Diesen haben es aber in sich. Beim Eröffnungsspiel von Deutschland (der Gegner steht noch nicht fest) soll der Zuschauerweltrekord für ein Handballspiel auf bis zu 50.000 Zuschauer gesteigert werden. Das zweite Spiel der Gruppe A steht erst nach der Auslosung am 23. Mai 2023 fest.

Berlin: Mercedes Benz-Arena - 14.800 Zuschauer

Die Mercedes Benz-Arena in Berlin ist nach dem Eröffnungsspiel in Düsseldorf der Spielort der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde. Deutschland spielt in der Gruppe A am 14. und 16. Januar. Auch die Gruppe D spielt in Berlin.

Köln: Lanxess-Arena - 19.750 Zuschauer

Kommt Deutschland weiter, spielt die DHB-Auswahl in Köln ihre Hauptrundenspiele. Auch das Finale findet am 28. Januar in der Lanxess-Arena statt.

Hamburg: Barclays Arena - 13.300 Zuschauer

In der Barclays Arena spielen die jeweils beiden besten Mannschaften der Gruppen D, E und F in der Hauptrunde aufeinander.

Mannheim: SAP-Arena - 13.200 Zuschauer

Die beiden Vorrundengruppen B und E spielen ihre Spiele in der SAP-Arena. In Gruppe B ist Kroatien gesetzt, für Gruppe E der Schweden. Kroatien ist allerdings noch nicht qualifiziert.

München: Olympiahalle - 12.000 Zuschauer

Bei der Handball-EM 2024 spielen die Gruppen C und F ihre Vorrundenspiele in München. Fest steht bisher der amtierende Weltmeister Dänemark in Gruppe F.

Das sind die Gruppen der Handball-EM 2024