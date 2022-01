Die Luft zwischen den Kontrahenten wird dünner: Heute spielen die Mannschaften der Gruppe II um den Einzug ins Halbfinale. Spanien gilt als Favorit. Hier alle Infos zum heutigen Spiel.

Wann ist Spielbeginn Spanien – Polen?

Spanien – Polen? Wo spielen die Mannschaften der Handball EM 2022 gegeneinander?

der Handball EM 2022 gegeneinander? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream?

Handball-EM 2022: Spanien gegen Polen: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Alle Spiele der Gruppe II tragen ihre Duelle in der Slowakei, in Bratislava, in der Ondrej Nepela Arena, aus.

Anpfiff : 25. Januar 2022

: 25. Januar 2022 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Spieltag : 7. Spieltag

: 7. Spieltag Ort : Bratislava, Slowakei

: Bratislava, Slowakei Wettbewerb : Handball-Europameisterschaft 2022, Hauptrunde

: Handball-Europameisterschaft 2022, Hauptrunde Ziel: Einzug ins Halbfinale

Handball-EM 2022: Wo wird Spanien gegen Polen übertragen? Free-TV, Livestream

Die Spiele der Handball-Europameisterschaft sind im Free-TV und im Livestream online zu sehen.

Übertragung im Free-TV : Eurosport 1

: Eurosport 1 Übertragung im Livestream online: Sportdeutschland TV, 15.20 Uhr

Da es kein deutsches Handballspiel ist, überträgt weder ARD noch ZDF das Spiel Spanien gegen Polen.

Handball-EM 2022: Das sind die Mannschaften – Trainer, Erfolge

Spaniens Mannschaft gehört zu den Favoriten der Handball-EM und gehören zu den besten Nationalteams im Handballsport.

Trainer : Jordi Ribera

: Jordi Ribera Erfolge: Weltmeistertitel 2005 und 2013, Europameister 2018 und 2022

Polens Erfolge im Handball liegen etwas länger zurück.

Trainer : Patryk Rombel

: Patryk Rombel Erfolge: Vize-Weltmeister 2007, dritte Plätze bei Olympia 1976, 1982, 2009 und 2015, Supercup-Gewinner 2007

Handball-EM 2022: Alle Spiele am 25.01.2022

Zwei weitere Partien der Hauptrundengruppe 2 stehen bei der Handball-EM am Dienstag, 25.01.2022, auf dem Programm.