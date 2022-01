Die Hauptrunde der Handball-EM ist in vollem Gange. In der Hauptrunden-Gruppe 1 kommt es heute, am 24.01.2022, um 15.30 Uhr zum Duell zwischen Island und Kroatien. Während Kroatien punktlos das Schlusslicht der Gruppe ist, kämpft Island gegen den Einzug ins EM-Halbfinale. Zuletzt überrannten die Skandinavier Olympiasieger Frankreich mit 21:29.

Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des Duells in Bratislava.

Handball-EM 2022 – Island gegen Kroatien Übertragung: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Das EM-Spiel findet am Montag, den 24.01.2022 um 15:30 Uhr, statt. Ausgetragen wird die Partie in Budapest, der Hauptstadt Ungarns.

Alle Infos zum EM-Spiel Island gegen Kroatien findet ihr hier:

Teams: Island, Kroatien

Wettbewerb: Handball-Europameisterschaft 2022, Hauptrunde

Hautprundengruppe: I

Datum und Uhrzeit: 24.01.2022, 15.30 Uhr

Spielort: Bratislava

Handball-EM Übertragung: Island gegen Kroatien live im Free-TV und Stream

Sportdeutschland.tv überträgt alle Spiele der Handball-Europameisterschaft 2022 live im Internet. So auch die Partie Island gegen Kroatien.

ARD, ZDF übertragen Spiele mit deutscher Beteiligung und Eurosport je nach Turnierverlauf bis zu 18 Begegnungen ohne deutsche Beteiligung.

Island gegen Kroatien im Livestream – hier läuft das Spiel im Internet

Sportdeutschland.tv bietet einen Livestream des Spiels Island gegen Kroatien an. Hier sind alle Spiele kostenpflichtig zu sehen.

Das sind die Kosten:

3,50 Euro pro Spiel im Pay per View

12 Euro mit dem Handball EM 2022-Turnierpass

Zuschauer können das Spiel außerdem im ZDF-Livestream im Internet verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung Island gegen Kroatien am 24.01.2022 im Überblick:

Handball-EM 2022: Alle Spiele am 24.01.2022

Drei weitere Partien der Hauptrundengruppe 1 stehen bei der Handball-EM am Montag, 24.01.2022, auf dem Programm.